Federico Rossi, ex cantante del Benji & Fede, ospite dei Tim Summer Hits 2023 scende dal palcoscenico per baciare una misteriosa ragazza nel pubblico. Il video impazza sui social e c’è chi ipotizza che la “fortunata” possa essere la nuova fidanzata dopo Paola Di Benedetto. Sarà davvero così?

Federico Rossi, il bacio del cantante ai Tim Summer Hits 2023

Federico Rossi bacia una ragazza nel pubblico dei Tim Summer Hits 2023. Durante l’esibizione sulle note di “Maledetto Mare“, l’ex cantante del duo musicale di Benji & Fede, scende dal palcoscenico rendendosi protagonista di uno show nello show. Il cantante, infatti, si dirige verso una ragazza del pubblico a cui dedica alcune strofe del nuovo singolo prima di darle un bacio. Il video, manco a dirlo, impazza sui social, ma divide il pubblico. Da un lato c’è chi pensa sia il gesto di un giovane innamorato alla sua nuova fidanzata, mentre altri pensano sia tutto studiato a tavolino.

Sicuramente la scena ha sorpreso tutti, fan compresi. Anche la ragazza dal video è stranita dal comportamento del cantante. Intanto sui social fan e curiosi si domandano “chi è la fortunata?”. Possibile che Federico abbia una nuova fidanzata di Federico dopo la storia d’amore con Paola Di Benedetto?

Federico Rossi: il video del bacio ai Tim Summer Hits 2023 è stato preparato? I commenti dei fan

Il bacio di Federico Rossi ad una ragazza del pubblico durante i Tim Summer Hits 2023 ha catalizzato l’attenzione dei social e dei media. Intanto proprio sul profilo ufficiale della Warner, casa discografica del cantante, alcuni utenti presenti al momento del bacio hanno voluto raccontare cosa è successo davvero. “Io ero quella con il cell accanto. Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata e l’ha messa tra me e lei…e doveva aspettare appunto le 11 che uscisse lui” – ha scritto una fan a cui fa eco il commento di un’altra che precisa – “era preparato infatti, io ero accanto a lei per tutto il tempo, l’hanno messa in mezzo a me e una mia amica“.

Stando a quanto raccontato da alcun fan presenti questa misteriosa ragazza è spuntata all’improvviso dal nulla proprio quando Federico è sceso dal palcoscenico dei Tim Summer Hits. Possibile quindi che sia stato qualcosa di studiato al tavolino proprio per far notizia e creare appeal verso il cantante. Ricordiamo che Federico non sarebbe né il primo né l’ultimo a fare qualcosa di questo tipo. In passato, infatti, diverse star del pop si sono rese protagoniste del bacio sul palco: da Cesare Cremonini a Robbie Williams senza dimenticare Maluma e Enrique Inglesias.

Intanto ecco il video del bacio di Federico Rossi ad una “fan” ai Tim Summer Hits 2023: