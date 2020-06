E’ ufficiale Federica Sciarelli non lascerà la conduzione di “Chi l’ha visto”. Dopo le indiscrezioni trapelate alcuni giorni fa sul possibile addio dopo 16 anni, in queste ore è stata la stessa conduttrice e giornalista a smentire la notizia. Ecco le sue dichiarazioni.

Federica Sciarelli resta a Chi l’ha visto

Possono tirare un sospiro di sollievo i milioni di fan di Chi l’ha visto, il programma di successo di Rai3. Federica Sciarelli, infatti, non lascia la conduzione anche se non nasconde di averci pensato diverse volte per via delle drammatiche storie di persone scomparse che si è trovata a raccontare.

Dopo 16 anni di conduzione però la Sciarelli ha deciso di restare ancora al timone di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che registra un ottimo 10% di share.

Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie.

Con queste parole la Sciarelli ha confermato a La Repubblica la decisione di restare alla guida del programma di Rai3. Non solo, la giornalista e conduttrice conferma anche la proposta del nuovo direttore Franco di Mare di condurre un talk politico nella prima serata del venerdì: “quando lavoravo al Tg3, seguivo la politica, mi ha sempre appassionato“.

La volontà di lasciare Chi l’ha visto c’era, ma non appena la notizia è cominciata a circolare non sono mancate le proteste dei fan e degli appassionati del programma che hanno spinto i vertici di Rai3 e la stessa Sciarelli a ripensarci. Non deve essere stato facile per la conduttrice che negli ultimi tempi si è ritrovata anche a doversi difendere dagli attacchi della Lega e da chi l’additava come “partigiana”. Accuse a cui replicato dicendo: “lo sono. Sto dalla parte delle vittime e dei familiari. E se c’è un abuso di potere non faccio finta di niente“.

Intanto in attesa della prossima edizione di “Chi l’ha visto”, i fan di Federica Sciarelli potranno continuare ad appassionarsi alle storie di cronaca nera e di persona scomparse visto che il programma andrà in onda fino a mercoledì 29 luglio 2020. Poi uno stop di circa un mese per poi riprendere a pieno ritmo a settembre.