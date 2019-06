Mentre oggi a Mattino 5 si parla di “matrimoni in arrivo”, in studio Federica Panicucci balla col fidanzato Marco Bacini. Durante il talk dell’ultima puntata dedicato ai recenti gossip, infatti, la conduttrice – padrona di casa si concede un romantico ballo, non senza coinvolgere il nuovo compagno. Rivediamo, allora, l’intero momento andato in onda stamane su Canale 5, in questo video Mediaset datato venerdì 7 giugno 2019. Qui anche i saluti finali del programma.