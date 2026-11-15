Sono state giornate all’insegna del cinema, delle risate e del confronto quelle vissute da Fausto Brizzi al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Il regista e sceneggiatore ha preso parte alla manifestazione in qualità di presidente di giuria, un’esperienza che ha affrontato con grande entusiasmo, anche grazie alla possibilità di condividere questo percorso con gli altri componenti della giuria.

Intervista a Fausto Brizzi: da Silvia Salis premier a un nuovo film sul marito di una donna di politica

«Vedere due commedie al giorno non lo definirei proprio un lavoro, è stato molto divertente», ha raccontato Brizzi a SuperGuidaTV. Particolarmente piacevole anche il rapporto instaurato con gli altri giurati: «C’è stata una bella alchimia con la giuria e con Vanessa. Siamo amici da tanti anni, quindi è stato divertente vedere commedie, commentarle e, per una volta, giudicarle».

Fausto Brizzi e il futuro del cinema: «L’intelligenza artificiale libererà la fantasia degli autori»

Tra i temi affrontati nel corso dell’intervista c’è anche quello dell’intelligenza artificiale, al centro del suo ultimo film, Quasi vera. Una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo della creatività e che inevitabilmente pone nuove domande sul futuro del cinema e del lavoro degli autori.

Brizzi, però, guarda a questa trasformazione con ottimismo e non nasconde la propria curiosità nei confronti delle opportunità che potrebbero aprirsi: «Non solo ci abitueremo, dovremo proprio abituarci, perché l’intelligenza artificiale sta arrivando e libererà la fantasia degli autori».

Il regista non considera questa evoluzione una minaccia per il settore, ma piuttosto uno strumento capace di ampliare le possibilità creative di chi lavora nel cinema. «Non la vedo come una limitazione, anzi, la vedo come una possibilità di andare oltre il budget che ognuno finora ha avuto», ha spiegato. L’intelligenza artificiale potrebbe dunque permettere agli autori di dare forma a idee e progetti che, fino a oggi, sarebbero stati difficili da realizzare per ragioni economiche e produttive.

La vita accanto a Silvia Salis e l’idea di un film sul ruolo di marito

Nel corso della chiacchierata c’è stato spazio anche per un argomento più personale: la vita accanto alla moglie Silvia Salis, attuale sindaca di Genova. Una realtà particolare, soprattutto per chi, come Brizzi, è abituato a raccontare storie e personaggi attraverso il linguaggio cinematografico.

Gli abbiamo chiesto se avesse mai pensato di trasformare questa esperienza in un film o in una serie televisiva, raccontando il punto di vista di un marito che si ritrova accanto a una donna molto esposta pubblicamente.

La risposta ha lasciato intravedere una possibile idea narrativa: «Per ora no. Diciamo che i film si guardano con uno sguardo dall’alto. Per ora ci sto dentro, però sto prendendo appunti per un film in cui c’è un uomo che diventa improvvisamente il più uno di una donna».

Una battuta che potrebbe nascondere uno spunto interessante per una futura commedia, soprattutto considerando quanto il cinema ami raccontare i cambiamenti nei rapporti di coppia e i ruoli che, talvolta, si ribaltano inaspettatamente.

Silvia Salis premier? Brizzi frena: «Adesso c’è tanto lavoro da fare a Genova»

Infine, una domanda sulle possibili ambizioni politiche di Silvia Salis. Considerando il successo delle produzioni televisive e cinematografiche dedicate alle figure di donne al potere, abbiamo chiesto a Brizzi se abbia mai immaginato un futuro da premier per la moglie e se questa eventualità possa diventare lo spunto per una nuova storia.

Il regista, tuttavia, ha preferito riportare l’attenzione sul presente, senza alimentare ipotesi politiche: «Non ne stiamo proprio parlando. Per ora Silvia è la sindaca di Genova, lo sta facendo benissimo e ha intenzione di andare avanti. C’è tanto lavoro da fare a Genova, quindi va bene così».

Un’intervista nella quale Fausto Brizzi ha alternato riflessioni sul futuro del cinema, curiosità professionali e qualche sorriso sulla propria vita privata. Con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie e alle possibilità che queste potranno offrire alla creatività, il regista si è raccontato a margine di una manifestazione che celebra proprio il genere cinematografico che più di ogni altro sa far sorridere e riflettere: la commedia.