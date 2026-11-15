Domenica 15 novembre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 15 novembre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 15 novembre 2026

Tra gli ospiti della puntata ci saranno Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini, che presenteranno La notte delle fragole, il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi, in arrivo nelle sale il 26 novembre e in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival.

Spazio anche alla musica con Elisa, che si prepara a festeggiare nel 2027 i suoi trent’anni di carriera. L’artista racconterà il progetto Kintsugi, che segna una nuova tappa del suo percorso artistico e comprende un album di inediti, disponibile dal 27 novembre, e il mediometraggio Kintsugi… e sono la mia opera, già presentato alla Festa del Cinema di Roma. Le celebrazioni raggiungeranno il loro momento più importante l’11 settembre 2027, quando Elisa sarà protagonista di un grande concerto alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Per l’occasione, si esibirà dal vivo in studio con Ciao, uno dei brani contenuti nel nuovo disco.

La puntata vedrà inoltre la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo e dell’informazione. Tra questi Don Davide Banzato, autore del libro Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno; Michele Serra; Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, che presenterà il volume Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia, in libreria dal 17 novembre; e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Attesi anche Fabio Volo, che parlerà del suo nuovo libro Vieni, torniamo a casa, in uscita il 17 novembre, e del film Il mio nemico immaginario, nelle sale dal 3 dicembre e presentato in anteprima al Torino Film Festival. Completano il parterre degli ospiti Mara Maionchi, Orietta Berti, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, e Nello Scavo, inviato di Avvenire.