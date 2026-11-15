Una carriera attraversata da grandi incontri, personaggi indimenticabili e interpretazioni che hanno lasciato il segno. Sergio Castellitto è tra i protagonisti del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione ideata e organizzata da Ezio Greggio. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato Castellitto per una chiacchierata che ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita professionale.

Dagli esordi in Accademia ai grandi maestri del cinema italiano, dall’esperienza televisiva nei panni di Padre Pio fino alla recente partecipazione a The Gentlemen 2, l’attore ha raccontato il suo rapporto con la commedia, il mestiere della recitazione e il modo in cui guarda oggi alla propria carriera.

Ne è venuto fuori un racconto spontaneo, ricco di aneddoti e riflessioni, nel quale non è mancata una buona dose di ironia.

Intervista a Sergio Castellitto

Sergio Castellitto, benvenuto su SuperGuidaTV e al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Qual è il suo primo ricordo legato al mondo della commedia?

«Sicuramente ai tempi dell’Accademia. Il mio provino per entrare in Accademia fu quasi uno sketch di commedia, perché avevo pochissime speranze di essere accolto e invece, alla fine, andò bene. Ricordo anche un mio arrembaggio tragicomico sul palcoscenico del Teatro Flaiano a Roma. Poi ho avuto la fortuna di incontrare grandissimi registi con cui ho fatto dei film, come Marco Ferreri con La carne ed Ettore Scola con La famiglia. Il tono della commedia era sempre diverso: Marco aveva una deriva un pochino più grottesca, mentre Ettore era, in qualche misura, più raffinato e borghese nel racconto. Ho avuto dei maestri talmente giganteschi che mi hanno davvero insegnato a soppesare i pesi della recitazione e del racconto».

Il pubblico del piccolo schermo l’ha amata anni fa interpretando un personaggio molto amato, un santo: Padre Pio. Recentemente è andata in onda una fiction dedicata alla vita di un giovane santo, Carlo Acutis. L’ha vista? E cosa ne pensa?

«No, purtroppo non l’ho vista. Ne ho sentito parlare, ma non ho avuto modo di vederla. Per quanto mi riguarda, l’esperienza di Padre Pio è stata straordinaria, formidabile. Il film era diretto da Carlo Carlei, ma anche perché a quel tempo si faceva una televisione che assomigliava più al cinema. Non c’era ancora la definizione di serie televisiva e così via. Il racconto aveva il suo calibro, la sua durata, la sua profondità. Io ho sempre detto che facevo dei film: alcuni di questi film erano per la televisione».

L’abbiamo vista anche in The Gentlemen 2. Che progetto è stato e come si è trovato a lavorare con il cast?

«È stata un’esperienza molto divertente. Naturalmente, noi attori italiani ci chiamano per fare i mafiosi oppure i preti. Insomma, in quel caso i mafiosi! Mi sono molto divertito, c’era un clima davvero piacevole. Guy Ritchie è un regista straordinario perché ha una leggerezza e una velocità, ma non nelle riprese: una velocità di pensiero. L’unico guaio era che il film era già in inglese e lui cambiava le battute fra un ciak e l’altro. Insomma, non era semplicissimo stargli dietro. Però, in fondo, la sfida era anche quella. Poi ero protetto dal fatto che, essendo italiano e interpretando un personaggio italiano, potevo permettermi anche di sbagliare qualche parola».

Se dovesse guardare indietro alla sua carriera, c’è un personaggio, un film o un momento professionale che sente di aver compreso soltanto oggi, dopo tanti anni?

«Questa è una domanda difficile. Così, al volo, bisognerebbe un po’ rileggere il curriculum. Ci sono dei film che mi capita di rivedere, anche se tendo a non farlo, perché evito. Però non mi dispiace quando poi mi capita di rivederli. Ci sono film in cui mi accorgo che avevo capito alcune cose, ma altre no, di quel personaggio. Ci sono cose che oggi reciterei forse in maniera un po’ diversa da come le avevo interpretate allora. Io non ho mai pensato di fare quello che volevo, io faccio quello che posso. Per fortuna quello che posso è mediamente abbastanza buono, per cui sono sempre stato molto tollerante rispetto al mio curriculum».

C’è un personaggio o una storia che vorrebbe portare al cinema o in televisione?

«I personaggi a cui sono legato e che in qualche modo sviluppano delle possibilità… La carriera di un attore si sviluppa anche attraverso le età, il teatro lo insegna molto bene. A vent’anni sei Amleto, a quarant’anni sei Riccardo III, a settant’anni sei Re Lear. Al cinema questo non c’è, quindi qualsiasi desiderio o intenzione che potessi avere per il futuro è legato al fatto che dovrei interpretare dei nonni o dei padri molto adulti e così via. Però, per fortuna, ho dei figli che fanno i film e mi auguro che mi chiamino loro».

Un’ultima domanda, più una curiosità: si ricorda cosa si è regalato con il suo primo guadagno da attore?

«Un motorino. Un motorino che battezzai Wenceslao. Lo chiamai Wenceslao e andavo a fare le prove di teatro sulla Casilina, lontanissimo. Lì ho capito, dopo, che avevo proprio una mano dell’Angelo Custode: giravo con questo motorino, con i binari bagnati, con la pioggia e così via, per raggiungere un teatro parrocchiale dove si facevano le prove di quello spettacolo. Un motorino».