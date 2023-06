Fast and Furious, film diretto da Rob Cohen, usciva nelle sale cinematografiche statunitensi esattamente 22 anni fa, il 22 Giugno del 2001. La pellicola si rivelò subito un grande successo sia per la critica che per il pubblico, ma forse nessuno poteva aspettarsi, all’epoca, di trovarsi di fronte all’inizio di una saga che a tutt’oggi non smette di appassionare gli spettatori di tutto il mondo. Fast and Furious è un franchise incentrato sui motori, le automobili e la velocità, e si caratterizza per le scene d’azione mozzafiato, ad alto contenuto di adrenalina. Lunedì 26 Giugno va in onda su Italia Uno alle 21.20: tutte le curiosità più interessanti le trovate di seguito.

Fast and Furious: la trama in breve e il cast

Di giorno Toretto è un meccanico, ma di notte si dedica alle corse automobilistiche clandestine, intorno alle quali ci sono giri di malaffare. Poi un poliziotto si infiltra nella sua banda e…

Per quanto riguarda il cast, citiamo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e, soprattutto, Paul Walker, probabilmente l’attore più iconico della serie. Purtroppo Walker è scomparso, e sembra davvero un cattivo scherzo del destino, a soli 40 anni in un incidente d’auto.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità sul film: