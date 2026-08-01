I fans del serial drammatico turco Far Away sanno ormai fin troppo bene che la protagonista, Alya Smith, è pronta a fare di tutto per proteggere suo figlio Deniz Cihan. Non si stupiranno quindi quando – nel corso dei prossimi episodi – la donna, temendo per la sicurezza del bambino, non esiterà un momento a prendere con sè il figlioletto e fuggire. Ma come arriveremo a questo?

Anticipazioni turche Far Away: Cihan furioso dopo il matrimonio tra Demir e Zerrin

Le nozze tra Demir e Zerrin fanno perdere le staffe a Cihan. L’uomo è furioso per il modo in cui Baybars è riuscito a separare la ragazza a suo fratello Kaya, che la ama da sempre nonostante le tensioni tra le due famiglie.

Cihan decide così di vendicarsi del nemico, e dopo aver mandato a monte un affare di contrabbando e avergli sottratto un prezioso carico, gli comunica di essere disposto a restituirgli la merce solo in cambio delle quote di proprietà dell’ospedale. Demir si rende conto che il valore di quelle quote è di molto inferiore alla merce e accetta.

In questo modo Cihan diventa il proprietario dell’azienda ospedaliera dove lavora anche Alya.

Uğur Kılınç licenziato nelle prossime puntate Far Away

Il cambio ai vertici dell’ospedale costa caro a Uğur Kılınç. Il cardiologo, collega di Alya, da tempo sta mettendo zizzania in corsia e nel rapporto tra Alya e Cihan, ma non si aspetta certo di venire licenziato su due piedi e senza alcun preavviso. Eppure questo è proprio ciò che accade, nel momento in cui Albora diventa il proprietario della clinica.

Furioso, il cardiologo si sfoga con la ex collega, poi le da appuntamento in aperta campagna promettendole una rivelazione sconvolgente.

Alya fa una scoperta choc: news Far Away

Non possiamo sapere cosa potesse immaginare di scoprire Alya, quando ha accettato di incontrare Uğur, ma di sicuro non si aspettava di apprendere che il defunto marito Boran non era figlio di Azem (il legittimo marito di Sadakat) ma del pericoloso Ecmel.

Quando il cardiologo le rivela questa sconcertante verità, Alya fatica a credere che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto. Poco dopo parla con la suocera e scopre che quanto le ha rivelato Uğur è vero!

La scoperta apre la porta a nuovi scenari sconvolgenti: qualora Ecmel dovesse scoprire che Deniz è suo nipote come reagirebbe? Secondo Uğur il bambino potrebbe essere in pericol, visto che l’uomo non esiterebbe un attimo a prenderlo con sè con la forza.

Far Away, anticipazioni turche: Alya decide di fuggire

La protagonista si rende conto che non può perdere tempo, e tornata alla villa prepara in fretta la valigia e si prepara a fuggire con il figlioletto. Lungo il tragitto per arrivare all’aeroporto però, la tensione le gioca un brutto scherzo: Alya perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada.

Fortunatamente lei e Deniz Cihan riescono a uscire illesi dall’abitacolo, e vengono soccorsi da Cihan che li convince a tornare a villa Albora. Vicenda conclusa? Tutt’altro, perchè appena la dottoressa rimette piede a Mardin scopre che qualcuno, che credeva di aver lasciato nel suo passato, è in città e chiede informazioni su di lei. Ma questa è un’altra storia, che presto vi racconteremo. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Far Away.