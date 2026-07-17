Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.

Far Away, trame episodi al 24 luglio: Ugur allontanato dall’ospedale?

Ugur incontra Alya in ospedale e la invita a prendere un caffè. I due parlano delle rispettive vite e – durante la conversazione – il medico le chiede chi fosse Azem. Lei gli rivela che era il padre di Cihan.

Il medico e la giovane donna vengono visti insieme da Sehmuz, che corre a informare lo stesso Cihan di quell’incontro. Preoccupato, l’uomo si precipita in ospedale e – poco dopo – chiede a Mine di escogitare un modo per allontanare il medico dalla struttura. Alya ha odo di ascoltare, non vita, la loro conversazione.

Una volta tornati alla villa, esige delle spiegazioni da Cihan.

Kaya fuori controllo nelle prossime puntate Far Away

Una cena in famiglia, offre a Sadakat l’occasione per affrontare Kaya, e invitarlo a rinunciare definitivamente a Zerrin. La donna ha infatti appreso che Sedat – accompagnato dalla sua famiglia – si è recato a casa di Zerrin per chiedere la sua mano.

Kaya esce per recarsi a casa di Zerrin, dove affronta duramente sia Sedat che Sahin. Anche Cihan cerca di farlo raionare e lo invita a non agire d’impulso per non peggiorare la situazione, ma neppure il suo intervento sembra riuscire a calmarlo.

Il giovane si prepara a compiere un colpo di testa, e – dopo essersi introdotto furtivamente nell’abitazione dell’amata – la rapisce. Il matrimonio tra Zerrin e Sedat viene così annullato, ma il gesto di Kaya rischia di scatenare una guerra tra famiglie dai risvolti imprevedibili!

Fida, Sahin, Sedat e Mamut si presentano accompagnati dalle guardie a villa Albora, per rintracciare Kaya e Zerrin. La coppia però, si è nascosta altrove. Mentre cresce ulteriormente la tensione tra le due famiglie, Cihan esorta Kaya a tornare. Lui però, non solo non è disposto a rientrare, ma evita anche di rivelare il luoo in cui si trova.

La situazione alla villa precipita, e il mattino successivo una folla inferocita assalta la dimora degli Albora, istiata da Sahir, Nadim e Demir. La rivolta rischia di coinvolgere Alya, che si salva solo grazie al tempestivo intervento di Cihan.

Nel frattempo Zerrin – consapevole del fatto che Kaya sta correndo un grosso pericolo per averla rapita – cerca di fuggire. Lui la blocca e a sorpresa le chiede di sposarlo.