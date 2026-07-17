Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 16 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 16 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno coinvolto 1.465.000 spettatori pari allo 12.5% di share.

Rai 2: La Finale. Italia-Francia 2006, il documentario, che ripercorre i momenti che hanno segnato la memoria globale a 20 anni da una delle partite di calcio più iconiche della storia, ha appassionato 799.000 spettatori pari al 5.8%.

Rai 3: La grande opera all’Arena di Verona, lo spettacolo de “La Traviata” di Giuseppe Verdi nel nuovo allestimento del regista Paul Curran ha interessato 445.000 spettatori con lo 3.6%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha informato 740.000 spettatori con il 7.5% di share.

Canale 5: TIM Battiti Live 2026, la terza puntata della kermesse musicale dell’estate condotta da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.812.000 spettatori con uno share del 18.7%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 806.000 spettatori (share 5.8%).

La7: In onda, il programma dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 730.000 spettatori e il 5.2%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha fatto compagnia a 420.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio.

Nove: La Corrida: lo show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha divertito 320.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.278.000 spettatori con il 21.5 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.765.000 spettatori con il 24.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 luglio 2026

RAI 1

Capri – 1 Stagione : 1.054.000 spettatori con il 11.9 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 954.000 spettatori con il 12.3% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 1.406.000 spettatori con il 17.8% nella presentazione dalle 17:04 alle 17:41 e 1.654.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:41 alle 18:36.

CANALE 5