Il successo del serial drammatico turco Far away sembra inarrestabile, tanto che Mediaset ha optato per nuovi spazi da dedicare alla celebre dizi turca. A partire da oggi, 12 settembre, le vicende di Alya e Cihan ci terranno compagnia anche il sabato pomeriggio.

Far away, nuovi appuntamenti per la soap di Canale 5

Far away è pronta a tenerci compagnia 6 giorni su 7. A partire da oggi, sabato 12 settembre, la dizi turca di Canale 5 occuperà uno spazio anche nello slot pomeridiano del fine settimana. Pur mantenendo inalterato l’appuntamento che la vede protagonista dei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì infatti, la serie incentrata sulle vicende di Alya e Cihan ci terrà compagnia anche nel weekend, con due episodi del sabato che prenderanno il via alle 16:29 e proseguiranno fino alle 17:37.

La programmazione autunnale Mediaset ha infatti previsto per i fans della serie turca un appuntamento speciale con i loro beniamini il sabato, con una formula differente rispetto agli appuntamenti feriali. Le vicende di Alya infatti, inizieranno più tardi rispetto alle puntate dal lunedì al venmerdì, ma avranno una durata maggiore. Far away andrà ad occupare lo slot orario tra “Forbidden fruit” e “Tutto per la mia famiglia”, con due episodi che ci terranno compagnia più a lungo.

Far away, puntate maxi il sabato pomeriggio

Il sabato diventa un giorno speciale per i fans di Far Away: durante la settimana gli episodi andranno in onda in un blocco quotidiano di circa 20 minuti, mentre nel weekend la soap avrà un’intera ora di programmazione.

Si tratta di un cambviamento importante, con il quale i vertici di Cologno Monzese vogliono offrire ai tantissimi appassionati della serie turca una programmazione che combini episodi brevi durante la settimana e un appuntamento più ampio il sabato pomeriggio.

News sulle puntate di oggi Far away

Cosa accadrà nelle due puntate in onda oggi? Sahin e Kaya affrontano Nadim accusandolo di essere il mandante dell’omicidio di Boran; interviene anche Cihan e scoppia una sparatoria in cui Cihan rimane ferito. Nadim nega qualsiasi coinvolgimento.

Cihan non sa come confessare ad Alya che Mine è incinta, ma quando finalmente trova il coraggio di farlo, Sadakat invita Mine alla villa in piena notte.