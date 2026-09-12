Ascolti tv venerdì 11 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Suzuki Juke Box – La notte delle hit” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 11 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Suzuki Juke Box – La notte delle hit vs L’Erede. Auditel ieri sera, 11 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Suzuki Juke Box – La notte delle hit” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Suzuki Juke Box – La notte delle hit 2026, lo show musicale evento, un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni, condotto da Antonella Clerici e Clementino ha intrattenuto 2.056.000 spettatori pari al 17.2% di share.



Rai 2: Belve – Intervista ad Emma Bonino ha registrato 629.000 spettatori (4.1%). A seguire le repliche de L’Ispettore Coliandro, la serie televisiva italiana creata da Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha attirato l’attenzione di 420.000 spettatori (3.7%).

Rai 3: La legge di Lidia Poet, il gran finale della serie tv italiana, creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, con protagonista Matilde De Angelis ha raccolto 491.000 spettatori con lo 3.3%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha incollato alla tv 896.000 spettatori con il 8.7% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.575.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Italia 1: CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha appassionato 750.000 spettatori (share 5.5%).

La7: 11 Settembre – Senza scampo, il film statunitense del 2017 diretto da Martin Guigui ha tenuto col fiato sospeso 605.000 spettatori e il 4.3%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha divertito 402.000 spettatori pari al 3.1%.

Nove: Osteria Giacobazzi: lo spettacolo teatrale e programma televisivo ideato e interpretato dal comico ha incuriosito 553.000 spettatori con uno share del 4.2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.505.000 spettatori con il 20.9 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.004.000 spettatori con il 24% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.264.000 spettatori con il 11.3 % ;

: spettatori con il ; Speciale TG1 – 11 Settembre 2001: 25 Anni Dopo : 1.064.000 spettatori con il 11.8 % ;

: spettatori con il ; Il Paradiso delle Signore : 1.123.000 spettatori con il 14.8 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 1.142.000 spettatori con il 16.4% nella presentazione e 1.398.000 spettatori con il 18.4%.

CANALE 5