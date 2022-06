Si intitola “Famiglia all’incontrario” ed è la sitcom con protagonisti gli Arteteca, il duo comico di “Made in Sud” formato da Monica ed Enzo. L’esilarante vita quotidiana dei due attori ci terrà compagnia su Rai 2 durante il sabato pomeriggio. Con loro non poteva mancare la piccola Sara. Ma andiamo a vedere tutte le novità della sitcom, il cast e soprattutto quando andrà in onda in tv e streaming.

“Famiglia all’incontrario”, la sitcom con gli Arteteca: dove e quando vederla in tv e streaming

Monica ed Enzo lo avevano annunciato ai nostri microfoni durante un’intervista alla presentazione della nuova stagione di Made in Sud, i due attori ci parlarono di un progetto che ben presto sarebbe arrivato su Rai Due e che avrebbe coinvolto anche la piccola Sara.

Quel progetto oggi è una realtà e si intitola “Famiglia all’incontrario”, una sitcom che andrà in onda con la prima puntata a partire da sabato 11 giugno 2022 alle ore 16.25 ovviamente in onda su Rai 2. La serie, composta al momento da tre episodi, sarà visibile anche in diretta streaming sul sito RaiPlay e, come annunciato dai due attori, con loro ci sarà la figlia Sara.

La trama e cast della sitcom “Famiglia all’incontrario”

Il duo comico degli Arteteca racconta a modo proprio le difficoltà della società moderna. Enzo, Monica e la piccola Sara affrontano i problemi con i difetti ed i valori di una famiglia semplice. Nel cast della sitcom insieme agli Arteteca e alla loro piccolina troveremo anche dei volti noti della tv. In “Famiglia all’incontrario”, infatti, oltre a Monica, Enzo e alla piccola Sara ci saranno anche Ciro Ceruti, Marco Maddaloni e Giulia Salemi.

Il video della serie con gli Arteteca

Ecco di seguito un breve video con alcuni sketch esilaranti della sitcom “Famiglia all’incontrario” con protagonisti gli Arteteca, che partirà sabato 11 giugno alle 16.25 su Rai 2.