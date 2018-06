Fabrizio Corona ospite di Non è L’Arena Domenica 17 giugno. La sua presenza era prevista per domenica 3 giugno, tuttavia è stata rimandata a giorno 17, giorno in cui l’ex re dei paparazzi promette di parlare e fare dichiarazioni importanti: “Dirò al mondo le ingiustizie subite. Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano”

Non è L’Arena, intervista a Fabrizio Corona

Il conduttore e giornalista, della popolare trasmissione di approfondimento politico de La 7, ha annunciato anche con dei messaggi social, che giorno 17 giugno sarà suo ospite per una intervista esclusiva sulle sue ultime vicende giudiziarie, Fabrizio Corona, di cui Massimo Giletti è anche molto amico.

Giletti a tal proposito fa sapere:

Sarà un evento. Parlerà del processo, ci saranno persone che la penseranno in modo diverso da lui.

Corona commenta attraverso i social le parole dell’amico Giletti

Corona attraverso un post Social commenta le parole dell’amico Giletti e fa sapere:

Come ha detto Massimo Giletti, ci vediamo domenica 17 giugno, a #nonèlarena. Un programma libero, una trasmissione dove vince la libertà di parola. Una puntata dove racconterò quello che non ho mai detto. E sapete una cosa? Lo farò da uomo libero… come le mie parole. Aprite bene le orecchie. Chi deve capire, ha già capito o è già fuggito… dicendo ‘non vengo’ . Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano.

Ma lo fanno solo quando si è dentro una cella. Fuori invece: vagano vagano… Ci vediamo domenica 17 giugno!!!

Fabrizio Corona: la seconda volta in tv dopo la scarcerazione

Per Fabrizio non sarà la prima intervista dopo la scarcerazione avvenuta il 21 febbraio scorso, ma la seconda. La prima, la concesse ai microfoni di Verissimo a chiusura di stagione il 26 maggio scorso registrando un boom di ascolti mai visti.

Tuttavia, la differenza tra quella intervista e questa da Giletti, sarà che a “Non è L’Arena” Corona, avrà un contradittorio con altri ospiti e sarà in diretta. Non a caso, Giletti lo ha definito “un evento” che, immaginiamo, farà molto discutere.

Appuntamento dunque per Domenica 17 giugno in prima serata su La 7.