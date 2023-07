Se Fabio Fazio è il nuovo volto di punta su cui Warner Bros. Discovery ha puntato per la prossima stagione televisiva, allo stesso tempo il gruppo televisivo Warner Bros. Discovery è per Fabio Fazio quell’isola felice in grado di garantire un senso di libertà a 360°. No che in Rai Fazio non fosse libero, sia chiaro, ma un gruppo giovane come Warner Bros. Discovery è senza dubbio un ottimo punto di ripartenza, per un conduttore che ha fatto per ben 40 anni la storia della Tv del Servizio Pubblico.

Fabio Fazio approda a Warner Bros. Discovery

Alla presentazione dei palinsesti tv per la stagione 2023/2024, Fabio Fazio arriva accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. È palese a tutti, che il conduttore vive un senso di liberà diversa da quella che per anni ha avuto in Rai. Oggi Fazio arriva a Warner Bros. Discovery con un bagaglio alle spalle non indifferente, consapevole della fatto che in quella che da oggi sarà la sua nuova casa potrà contare su un gruppo affiatato con l’intento di crescere ancora di più, perchè è proprio questo il sentimento che si è percepito ieri, durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery.

Le parole di Alessandro Araimo e Laura Carafoli di Warner Bros. Discovery

Alessandro Araimo General Manager Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, con gli occhi che brillano mentre invita a salire sul palco Fazio, punta di diamante che da oggi fa parte del gruppo, è orgoglioso del fatto che quel nome sia oggi un volto del suo gruppo: “Nell’ultimo anno abbiamo affrontato un passaggio fondamentale per la nostra azienda, diventando come Warner Bros. Discovery i più grandi creatori al mondo di contenuti d’intrattenimento. Tutto questo ci ha dato un grande impulso e nuovi stimoli anche a livello locale dove il nostro business televisivo è cresciuto, in share e in rilevanza editoriale e commerciale. E proprio per l’ambizione che ci contraddistingue sono lieto di accogliere nella famiglia Warner Bros. Discovery un fuoriclasse come Fabio Fazio che, accompagnato da Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, porterà la nostra azienda e il nostro portfolio a raggiungere risultati ancora più entusiasmanti”.

Così come Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia: “Autorevolezza, sguardo inedito sulla realtà italiana e internazionale, autenticità, ironia, contemporaneità: su questi valori chiave costruiamo la nostra ricchissima offerta televisiva. Contenuti che siamo sicuri faranno parlare e avranno l’abilità di “farsi vedere”, di incuriosire e catturare il pubblico. Vogliamo continuare ad essere l’editore che, più di ogni altro, porta sul mercato idee originali e, quindi, il più innovativo. La nostra vocazione è quella di prenderci rischi creativi, investendo sempre più su nuovi volti e nuovi format”.

Fabio Fazio e il senso di libertà a Warner Bros. Discovery

Fabio Fazio durante il suo intervento ha dichiarato: «Dopo 40 anni di televisione rinascere è il più bel regalo che si possa ricevere. Grazie per l’accoglienza che abbiamo ricevuto e per la tenacia: già 6 anni fa si poteva compiere questo passaggio. E’ arrivato in un momento pieno di entusiasmo ed essere così ben accolti è quanto di più bello si possa desiderare».

«L’ingrediente fondamentale per chi fa televisione è quello di essere liberi, che non significa dire qualsiasi cosa passi nella testa che è un’arroganza che non ci si può permettere. Quando ci si rivolge a un pubblico vasto come quello televisivo uno deve avere contezza dei propri limiti, per il ruolo e per la stima verso il pubblico. Prima di parlare bisogna pensarci 100 volte e capire con quale diritto, patente, cultura o preparazione lo si sta facendo», ha aggiunto Fazio che riassume i distinguo nella «libertà di essere contemporanei, valore nel quale ci siamo ritrovati con Discovery».