Fabio Fazio annuncia la riapertura dei social legati al programma Che tempo che fa. Il conduttore, nuovo volto di punta di Warner Bros. Discovery, che dal prossimo 15 ottobre in onda sul NOVE torna alla guida del suo fortunatissimo programma, ma su una nuova emittente televisiva, annuncia di aver riaperto i canali social della trasmissione tv.

Fabio Fazio annuncia la riapertura dei social di Che tempo che fa

Con un video pubblicato propio sui canali social di Che Tempo che fa e ricondiviso su quello personale, Fabio Fazio annuncia ai tanti telespettatori e follower di aver riaperto i canali social legati al programma.

Nel video il conduttore dice: “Benvenuti a tutti. Ben ritrovati sui nostri social di Che tempo che fa. È una bellissima notizia, sono contento” – poi aggiunge – “Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social”.

Fazio poi spiega che bisogna mettere nuovamente il segui alla pagina social: “Mi dicono che dovete fare il refollow, perchè anche se ci seguivate dove fare il refollowing, come se fosse la prima volta, non so perchè, ma queste cose funzionano così. Son molto contendo di riprendere il dialogo con voi”.

Persi tutti i follower e i contenuti

Il conduttore di Che tempo che fa spiega poi che sono andati persi tutti i follower e i contenuti che la pagina aveva prima: “Purtroppo non ci sono tutti i follower di prima e nemmeno i contenuti. Come ho detto una volta, ciò non giova a nessuno. Vedremo come si evolve la vicenda. Intanto beventi a tutti!”.

Fabio Fazio invita a rimettere il follow alle pagine

Detto questo, per chi vuole conoscere tutte le novità di Che tempo che fa, non resta che andare sui profili Instagram Twitter e Facebook e mettere nuovamente il follow alle pagine social della trasmissione tv che dalla prossima stagione andrà in onda come annunciato ai palinsesti tv di Warner Bros. Discovery su canale NOVE.