Fabio Canino è stato ospite di Da noi… a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, dove si è raccontato senza filtri. Tra vita privata, carriera e ricordi personali, lo storico giudice di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico un’intervista intensa e ricca di emozioni.

Fabio Canino e la confessione sulla sua vita sentimentale a “Da noi a ruota libera”

Durante l’intervista, Fabio Canino ha parlato per la prima volta apertamente della sua relazione sentimentale. Un racconto intimo, che ha colpito il pubblico per la sua autenticità:

«Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non ho trovato l’amore, adesso c’è Emanuele. L’ho trovato tardi ma l’ho trovato interessante».

Canino ha spiegato che l’incontro con Emanuele è avvenuto a Roma, in modo del tutto casuale, quando gli portò una giacca per uno spettacolo. Da quel momento, come ha raccontato, non si sono più separati, dimostrando che l’amore può arrivare in ogni fase della vita.

Il giudizio su Ballando con le Stelle e il ruolo della giuria

Non poteva mancare un passaggio su Ballando con le Stelle, programma che lo vede protagonista da anni nel ruolo di giudice. Fabio Canino ha commentato l’ultima edizione con grande franchezza:

«È stata un po’ pesante, c’erano molti personaggi già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare e avevano paura dei complotti».

Secondo Canino, il compito dei giudici non è solo valutare le performance, ma anche fare da “parafulmine”, aiutando i concorrenti a vivere l’esperienza con maggiore serenità e senza farsi travolgere dalle polemiche.

Gli esordi televisivi con Gianni Boncompagni

Ripercorrendo la sua carriera, Fabio Canino è tornato agli inizi nel mondo della televisione, ricordando il fondamentale incontro con Gianni Boncompagni:

«Ho iniziato nel ’97 con Macao. Non potevo non andare da chi ha inventato la Carrà».

Un’esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso professionale e che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della televisione italiana.

Il rapporto con la famiglia e il ricordo del padre

Nel finale dell’intervista, Fabio Canino ha parlato del legame con la sua famiglia, sottolineando il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Particolarmente toccante il ricordo del padre:

«I miei mi hanno sempre supportato. Mio padre non lo diceva, ma dopo la sua morte ho scoperto che conservava in un cassetto tutti i ritagli di giornale che mi riguardavano».

Un racconto emozionante che ha mostrato il lato più umano e sensibile di Fabio Canino, confermandolo come una figura capace di unire professionalità e autenticità