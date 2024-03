Everywhere I go – Coincidenze d’amore è la nuova soap turca disponibile su Mediaset Infinity a partire da venerdì 1° marzo. Ogni giorno – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma sarà reso disponibile un nuovo episodio della nuova serie turca. Cosa accadrà nelle prime puntate della romantic comedy a tinte thriller, in onda nella settimana dal 23 al 29 marzo? Scopriamolo insieme.

Everywhere I go, Coincidenze d’Amore, trame dal 23 al 29 marzo

Mentre l’incontro a casa con Eylül rivela una spiacevole sorpresa per il manager, la giovane imprenditrice scopre che è Selin la misteriosa donna nella vita di Demir. Quest’ultimo la avverte di stare lontano dalla sua “coinquilina”. Merve ha un grande shock che le provoca un esaurimento nervoso al lavoro.

Mentre le difficoltà finanziarie della Artemim mettono Burak e Demir in una situazione difficile, il tentativo di Eylül e Selin di aiutarli porta a una situazione inaspettata che fa riaffiorare in Demir la sua più grande paura.

Spoiler Everywhere I go, Coincidenze d’Amore

Bloccata nella villa per la notte, Selin cerca di conoscere Eylül, e questo preoccupa molto Demir. Mentre la ragazza si avvicina a Eylül, Burak affronta Demir. Lui sta per perdere tutto, e coglie un’altra occasione progettando di portare via Selin. Tuttavia, il suo piano deve fare i conti con un imprevisto che non si sarebbe mai aspettato.

Selin in preda alle emozioni nelle prossime puntate Everywhere I go

Selin, si rende conto che il segreto scoperto è solo la punta visibile dell’iceberg e cede allo sconforto. La ragazza cerca di non farsi schiacciare dalle circostanze e di fare fronte alle sue emozioni contrastanti. Certe volte si rifugia nella sua rabbia, mentre altre è l’amore a prevalere.

Demir fa tutto il possibile per evitare di perderla. Eylül affronta Selin e cerca di salvare la Artemim con una mossa pericolosa.

Everywhere I go, trame puntate al 29 marzo

Per riuscire a elaborare tutto quello che ha imparato, Selin lascia casa e va a vivere con Ayda. Demir – rimasto solo – è sostenuto dai suoi amici.

Selin e Demir non riescono a stare insieme e a tenersi in contatto tra loro, e – in occasione di un lieto evento – decidono di prendersi una pausa dal caos in cui vivono.

Demir cerca di far fronte alla crisi dell’azienda e risolvere la crisi nella sua vita privata, ma viene colpito da un fatto inaspettato che fa scatenare l’inferno e lo costringe a una decisione difficile. Il ragazzo si trasferisce fuori casa.

Everywhere I go, cos’altro accade?

Il crescente fardello nella compagnia diventa motivo di tensione tra Burak e Demir, e il figlio del titolare decide di fare una ulteriore mossa contro Demir.

Selin non sopporta la casa vuota e invita sempre i suoi amici. Proprio l’arrivo di un ospite inatteso la rende felice, almeno fino a quando non incontra un ostacolo chiamato Demir.

Nel frattempo Burak pensa che Eylül si stia allontanando da lui, e prende una decisione improvvisa che però causa nuovi problemi.

Curiosi di conoscere di cosa si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Everywhere I go – Coincidenze d’Amore.