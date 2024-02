Una nuova serie turca sta per fare il suo ingresso sulla piattaforma Mediaset Infinity. Si tratta di Everywhere I go, Coincidenze d’Amore. La nuova fiction – il cui titolo originale è Her Yerde Sen ha ottenuto un grande successo in Turchia, dove è stata premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards.

Everywhere I go – Coincidenze d’Amore, la trama

La serie è ambientata a Istanbul, e gioca sul rapporto tra due giovani che si ritrovano a convivere in un’unica casa a causa di un errore del catasto. Selin è una giovane ambiziosa, che ha trovato impiego presso un grosso studio edile come architetto. La ragazza si sente felice e realizzata perché è riuscita a comprare un appartamento che sembra fatto apposta per lei.

Quello che Selin non sa però, è che anche Demir ha acquistato quella casa. Il giovane e tenebroso architetto – dopo aver lavorato a lungo in Giappone – ha deciso di tornare nel suo Paese natale e riacquistare la casa dove avevano vissuto i suoi genitori. Quando arriva nel suo nuovo appartamento però, Demir trova Selin in salotto. Lei pensa che si tratti di un ladro e lo affronta, mandandolo violentemente a terra.

Quando Demir si riprende si rende conto che anche la polizia è intervenuta. Gli agenti cercano di ricostruire quanto accaduto e scoprono l’inghippo: la casa appartiene legalmente a entrambi. I vecchi proprietari – una famiglia sfasciata e in piena guerra interna – ha deciso di venderla al primo acquirente disponibile.

Sono così entrambi proprietari al 50% e nessuno dei due vuole lasciare la casa. Inevitabilmente si troveranno così a dover gestire una convivenza. La situazione tra i due coinquilini appare complessa, e finirà per peggiorare quando Selin scoprirà che il nuovo amministratore delegato dell’azienda in cui lavora è proprio Demir, il suo acerrimo coinquilino.

Costretti a condividere non solo la vita privata ma anche quella professionale, Demir e Selin finiscono per vedere trasformare quell’iniziale odio in qualcosa di inaspettato. Tra loro nasce una strana alchimia che potrebbe presagire un finale del tutto inaspettato. Curiosi di saperne di più? Ecco il trailer ufficiale della nuova soap turca.

Everywhere I go – Il cast

Nel cast della nuova soap opera turca troviamo Furkan Andic nei panni di Demir Erendil, il protagonista maschile della fiction. L’attore è molto famoso in Turchia, grazie a numerose partecipazioni in serie televisive e film prodotti nel suo Paese.

La protagonista femminile Selin Sever è interpretata da Aybüke Pusat. La giovane attrice è un volto già noto al pubblico italiano, per aver interpretato Güneş nella fiction Dreams and Reality.

Anche Ali Yagci è un’altra vecchia conoscenza per i fans italiani, che sicuramente riconosceranno in lui l’attore che ha dato il volto ad Osman in Daydreamer. In Everywere I go, Yagci interpreta Burak Yangel, il figlio del titolare dello studio d’architettura in cui lavora Selin.

Nel cast è anche presente l’attrice turca Aslihan Malbora, nel ruolo Ayda Akman, una ingegnere di talento.

Quando e dove vedere Everywhere I go

La nuova serie turca – nella versione originale – si compone di 23 episodi da 120 minuti ciascuno.

La commedia turca sarà disponibile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset infinity con un nuovo episodio ogni giorno. Dal lunedì al venerdì a mezzanotte verrà inserita una nuova puntata di Everywhere I go, che resterà visibile on demand.