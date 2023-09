Dopo il terribile incidente dello scorso anno, Eva Henger torna al cinema in una commedia divertente. Nel film Tic Toc diretto da Davide Scovazzo e prodotto da Massimiliano Caroletti, la showgirl interpreta se stessa. Eva è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare questo progetto che la vede tra i protagonisti assieme a Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, Fausto Leali, Donatella Pompadour e alla figlia Jennifer Caroletti. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva al Salotto delle Celebrità.

Intervista a Eva Henger

“In ‘Tic Toc’ interpreto me stessa, un ruolo che non è stato così facile fare come pensavo. È una caricatura di me stessa, dove dovevo rendere la mia persona più interessante, se no si alzavano dal cinema e se ne andavano. Il film comincia con quattro squattrinati che cercano di rapirmi per poi chiedere il riscatto ai follower e sponsor di instagram. Ma non ci riescono perché io avendo il covid non posso presenziare all’evento e così trovano tre ragazzi, tre influencer che sui social si vendono per gran ricconi ma in realtà sono ragazzi normalissimi che usano instagram per vivere una vita che non è la loro.

Da lì succede di tutti. Nel film c’è Fausto Leoli, Mattioli, Sergio Vastano, Boldi in un cameo, tantissimi influencer con 6/7 milioni di follower. Si sono prestati un po’ tutti, non pensavo sinceramente avesse questo successo. Adesso lo potete vedere su Prime, è stato al cinema e su tante piattaforme. Strano ma piace“.

Sul set con te c’era anche tua figlia Jennifer, come è andata:

“È stata una sorpresa perché lei non ha mai mostrato particolare interesse per la recitazione, fa l’accademia di danza classica. È nata per sbaglio, nel film dovevo ricreare questo ambito famigliare, Mercedesz era impegnata altrove e allora ho chiesto a Jennifer di fare da contorno e lei ha accettato. Si è innamorata del cinema e ci siamo accorti che ha una naturalezza quasi a non recitare e entrare nei ruoli. Finisce Tic Toc e già ha avuto una proposta, attraverso una persona che l’ha vista nel trailer e che girava un cortometraggio dove serviva una protagonista, una bambina, e scelgono Jennifer. Ha qualcosa di naturale, una bravura, parla tante lingue. Ha fatto un provino per fare Angelita ma prima girerà un thriller psicologico. La stanno chiamando ovunque, lei è piccola per ora è un gioco perché deve finire la scuola ma fin quando si diverte, lo faccia“.

Ti aspettavi questo addio di Barbara d’Urso a Mediaset? Tu sei stata spesso ospite nel suo programma.

“Mi dispiace tantissimo, voglio a Barbara un bene dell’anima perché è una persona meravigliosa e inoltre è la madrina di Jennifer. L’ho vista qualche settimana fa e la cosa è stata inaspettata sia per me che per lei. Mi spiace perché una grandissima professionista, ho visto come lavora e lei non è solo conduttrice, è anche autrice, aiuta in regia. Un elemento fondamentale per quella trasmissione, spero che con la nuova conduttrice vada bene lo stesso, ma spero di vedere Barbara prestissimo in una nuova trasmissione di quel livello perché è quello che merita“.

In passato hai fatto L’Isola dei Famosi. A posteriori, ti sei pentita di quell’esperienza?

“Sì, non è per me. Sono pentita perché è andata così cosi, tanti anni prima avevo fatto ‘La Fattoria’ sempre con la D’Urso, avevo un’altra testa, un’altra età soprattutto e un’altra grinta, voglia. Stavo in mezzo agli animali e stavo benissimo, anche qui stavo in mezzo agli animali ma diversi. Non mi è piaciuto, io soffro la fame terribilmente, il freddo ancora di più, c’erano animali che pizzicavano. Mia figlia Mercedesz l’ha fatta ed è arrivata in finale, a lei piace fare queste esperienze io invece sono meno masochista. Mi piace il letto comodo, stare a casa mia a guardare Netflix“.

Eva Henger ti piacerebbe partecipare al Gf e cosa pensi della rivoluzione anti-trash?

“Non mi piacerebbe fare il Grande Fratello, non voglio fare più reality perché non sono abbastanza socievole verso gli estranei e non voglio convivere per sei mesi con delle persone che non conosco. Adoro la mia famiglia e mi mancherebbe terribilmente, non sono più disposta a rinunciare nulla in questa vita per un momento di successo. Con la perdita di mia mamma e altre persone mi ha insegnato che è corta e bisogna stare con le cose più importanti.

Per quanto riguarda la rivoluzione anti trash, Pier Silvio Berlusconi è libero di fare quello che vuole perché la tv è sua naturalmente. Vuole fare una tv più elegante, tornare un po’ negli anni ’80, ’70. Spero ci siano tanti contenuti divertenti, tipo cabaret, che mancano completamente dalla televisione e sto parlando da spettatore. Devo dire che il trash piace, e gli ascolti dimostrano che dove c’è il trash, purtroppo o per fortuna, triplicano. Mentre magari io guardo molto i documentari, ma li guardo io, mia mamma e quello che l’ha girata perché lo share è bassissimo. A volte la tv un po’ deve adeguarsi al pubblico e dare quello che chiedono”.