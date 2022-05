È accaduto oggi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision Song Contest: a Mahmood è scappato un rutto, proprio così. L’incidente, chiaramente involontario, ha richiamato l’attenzione dei social e degli utenti che hanno subito ricondiviso il video dell’accaduto.

Mahmood e il rutto all’Eurovision, il video

È tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2022, che andrà il scena il dal 10 al 14 maggio in diretta da Torino. Oltre alle prove generali, sono in corso le varie conferenze stampa degli artisti e oggi è toccato a Mahmood e Blanco, freschi vincitori di Sanremo e padroni di casa dell’Eurovision ospitato proprio dall’Italia.

Non era sicuramente in programma però il piccolo incidente che ha visto protagonista il cantante di “Soldi”, che mentre sedeva accanto a Blanco ha perso per un attimo il rigore che l’occasione richiedeva e si è lasciato andare a un piccolo e innocente rutto. Può capitare e non siamo qui per crocifiggere il povero Mahmood, ma il popolo del web non ha potuto fare a meno di ridere dell’accaduto immortalando lo spezzone incriminato.

Noi ve lo lasciamo qui di seguito e vi diamo ufficialmente il benvenuto all’Eurovision made in Italy: