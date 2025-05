Tutto pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita delle prime canzoni in gara.

Eurovision 2025 dove vederlo in tv: la prima semifinale su Rai 2

Martedì 13 maggio 2025 dalle ore 21.00 appuntamento con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolge quest’anno a Basilea, in Svizzera, e sarà trasmesso in diretta dalla St. Jakobshalle. Dalle ore 21.00 assisteremo al grande spettacolo con le performance dei primi 18 paesi finalisti che si sottoporranno al voto del pubblico. Tra le esibizioni della prima serata ci sono anche quella dell’Italia con Lucio Corsi e Spagna, due dei 5 paesi ammessi in automatico alla finale di sabato 17 maggio 2025.

A condurre l’evento: Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre in finale arriva Michelle Hunziker. Per l’Italia, invece, a commentare le esibizioni troviamo: Gabriele Corsi e BigMama. A rappresentare l’Italia, dopo la rinuncia di Olly, c’è Lucio Corsi, secondo classificato della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro“. Il cantante si esibirà per la prima volta durante la semifinale di stasera.

Durante la diretta gli spettatori di tutti i paesi, anche quelli che vivono negli stati non partecipanti alle semifinali, potranno esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Eurovision 2025, la scaletta della prima serata

Ma entriamo nel vivo della prima semifinale dell’Eurovision 2025 con la scaletta della prima serata in onda martedì 13 maggio 2025 su Rai2.