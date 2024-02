Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il meglio della musica europea, pronta a sfidarsi all‘Eurovision Song Contest 2024. Ecco dove e quando vedere la manifestazione in tv, i conduttori, i cantanti e le canzoni in gara.

Eurovision Song Contest 2024: le date, dove vederlo e conduttori italiani

L’Eurovision Song Contest 2024 si svolgerà presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024, in seguito alla vittoria di Loreen con Tattoo nell’edizione precedente; sarà la terza edizione della manifestazione a svolgersi a Malmö, nonché la settima in Svezia.

Partecipanti e chi rappresenta l’Italia

La competizione di quest’anno vedrà la partecipazione di 37 nazioni, tra queste anche il Lussemburgo, di nuovo in gara dopo una pausa di trentuno anni. Il Paese ospitante, ovvero la Svezia, e le Big Five, cioè Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Spagna, accederanno direttamente alla finale, mentre gli altri trentuno Paesi dovranno esibirsi in una delle due semifinali, in programma martedì 7 e giovedì 9 maggio, per conquistare uno dei venti posti disponibili per l’ultimo appuntamento. Per l’Italia gareggerà Angelina Mango dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024 lo scorso 10 febbraio con il brano intitolato “La Noia”.

I conduttori italiani

L’Eurovision Song Contest 2024 vede la riconferma dei due corrispondenti italiani Gabriele Corsi e Mara Maionchi che ci accompagneranno durante le fasi delle semifinali in onda su Rai 2 il 7 e 9 maggio e durante la serata finale in diretta su Rai1 in onda sabato 11 maggio.

Cantanti e canzoni in gara

Non è ancora nota la lista dei cantanti e delle canzoni che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest 2024, poiché alcune nazioni partecipanti al concorso canoro devono ancora selezionare l’artista e la canzone da presentare in gara. Prossimamente saremo in grado di fornirvi la lista completa con tutti i partecipanti alla sessantottesima edizione del concorso canoro europeo e i titoli delle canzoni che prenderanno parte alla kermesse. Ecco la suddivisione delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2024:

Prima semifinale

Prima metà

Ucraina

Cipro

Polonia

Serbia

Lituania

Croazia

Irlanda

Seconda metà

Slovenia

Islanda

Finlandia

Portogallo

Lussemburgo

Australia

Azerbaigian

Moldavia

Seconda semifinale

Prima metà

Austria

Malta

Svizzera

Grecia

Repubblica Ceca

Albania

Danimarca

Armenia

Seconda metà