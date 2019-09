A distanza di pochi mesi dalla conclusione dell’Eurovision 2019, è stata annunciata la città che ospiterà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2020. Curiosi di scoprire quale città europea farà da cornice all’evento internazionale liberamente ispirato al nostro Festival di Sanremo? Eurovision Song Contest 2020 in Netherlands: ecco quando Eurovision Song Contest 2020: annunciata la città che ospiterà la 65ima edizione del festival musicale internazionale. Dopo Tel Aviv spetterà alla città di Rotterdam, in Netherlands, Olanda, organizzare la kermesse musicale canora. La città portuale è stata selezionata dopo una procedura che coinvolgeva cinque città: Arnhem, Den Bosch (‘s-Hertogenbosch), Maastricht, Rotterdam e Utrecht. A spuntarla proprio la città di Rottedarm, sede della prossima edizione del festival canoro internazionale che arriva in terra olandese dopo la vittoria di Duncan Laurence all’Eurovision 2019.

Non è la prima volta che l’Olanda è sede dell’Eurovision; in passato, altre quattro volte il concorso canora ha fatto tappa nei Paesi Bassi con le edizioni 1958, 1970, 1976 e 1980. Proprio nel 1958 per l’Italia partecipava Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu” senza però conquistare la vittoria finale.

Ad annunciare la vittoria di Rotterdam è stato Jon Ola Sand, supervisione dell’Eurovision:

Rotterdam ha mostrato un fantastico entusiasmo ed impegno ed ha le giuste facilitazioni per accogliere le delegazioni di oltre 40 paesi il prossimo maggio. Non vediamo l’ora di lavorare con Rotterdam, NPO, NOS e AVROTROS per realizzare un incredibile Eurovision Song Contest all’avanguardia in questa grande città il prossimo anno.