Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita delle prime canzoni in gara.

Eurovision 2025 dove vederlo in tv: la seconda semifinale su Rai 2

Giovedì 15 maggio 2025 dalle ore 21.00 appuntamento con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolge quest’anno a Basilea, in Svizzera, e sarà trasmesso in diretta dalla St. Jakobshalle. Dalle ore 21.00 assisteremo al grande spettacolo con le performance dei primi 18 paesi finalisti che si sottoporranno al voto del pubblico.

A condurre l’evento: Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre in finale arriva Michelle Hunziker. Per l’Italia, invece, a commentare le esibizioni troviamo: Gabriele Corsi e BigMama. A rappresentare l’Italia, dopo la rinuncia di Olly, c’è Lucio Corsi, secondo classificato della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro“. Il cantante si esibirà per la prima volta durante la semifinale di stasera.

Durante la diretta gli spettatori di tutti i paesi, anche quelli che vivono negli stati non partecipanti alle semifinali, potranno esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Eurovision 2025, la scaletta della seconda serata

Ma entriamo nel vivo della prima semifinale dell’Eurovision 2025 con la scaletta della seconda serata in onda giovedì 15 maggio 2025 su Rai2:

Australia : Go-Jo – “Milkshake Man”

: Go-Jo – “Milkshake Man” Montenegro : Nina Žižić – “Dobrodošli”

: Nina Žižić – “Dobrodošli” Irlanda : EMMY – “Laika Party”

: EMMY – “Laika Party” Lettonia : Tautumeitas – “Bur Man Laimi”

: Tautumeitas – “Bur Man Laimi” Armenia : PARG – “SURVIVOR”

: PARG – “SURVIVOR” Austria : JJ – “Wasted Love”

: JJ – “Wasted Love” Regno Unito : Remember Monday – “What The Hell Just Happened?”

: Remember Monday – “What The Hell Just Happened?” Grecia : Klavdia – “Asteromáta”

: Klavdia – “Asteromáta” Lituania : Katarsis – “Tavo Akys”

: Katarsis – “Tavo Akys” Malta : Miriana Conte – “SERVING”

: Miriana Conte – “SERVING” Georgia : Mariam Shengelia – “Freedom”

: Mariam Shengelia – “Freedom” Francia : Louane – “Maman”

: Louane – “Maman” Danimarca : Sissal – “Hallucination”

: Sissal – “Hallucination” Cechia : ADONXS – “Kiss Kiss Goodbye”

: ADONXS – “Kiss Kiss Goodbye” Lussemburgo : Laura Thorn – “La Poupée Monte Le Son”

: Laura Thorn – “La Poupée Monte Le Son” Israele : Yuval Raphael – “New Day Will Rise”

: Yuval Raphael – “New Day Will Rise” Germania : Abor & Tynna – “Baller”

: Abor & Tynna – “Baller” Serbia : Princ – “Mila”

: Princ – “Mila” Finlandia: Erika Vikman – “ICH KOMME”

Ricordiamo che la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 è visibile anche su RaiPlay.