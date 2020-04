L’Eurovision Song Contest 2020 ai tempi del Coronavirus diventa “Europe Shine a Light“, una serata all’insegna della musica e della speranza in un momento così tragico e difficile per l’Europa e il mondo intero. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda.

Shine a Light Europe 2020: una luce per l’Europa nella finale dell’Eurovision

Dopo la notizia della cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 per via del virus Covid-19, arriva una splendida notizia per tutti gli amanti della musica. La finale dell’Eurovisione 2020, infatti, cambia nome e diventa “Europe Shine a Light” ossia una luce per l’Europa. Una serata speciale in onda sabato 16 maggio 2020 con la partecipazione di tutte le 41 canzoni selezionate per partecipare alla kermesse Europea più famosa e seguita al mondo. A rappresentare l’Italia ci sarà Diodato il vincitore di Sanremo 2020 con la sua ballad “Fai Rumore“.

Europe Shine a Light è una serata fortemente voluta dall’Unione europea di radiodiffusione (EBU) con la collaborazione di Npo, Nos e Avrotros che hanno deciso di produrre uno show senza precedenti per regalare al pubblico europea una luce di speranza in un momento così difficile. Si tratta di una lunga notte di musica, senza alcuna competizione o classifica, ma non mancheranno le sorprese per il pubblico da casa. A condurre l’evento saranno Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit e in diretta dalle loro casa ci saranno tutti i 41 artisti in gara all’Eurovisione 2020, ma anche grandi artisti che hanno partecipato nelle precedenti edizioni. Uno show della durata di circa due ore per far sentire forte e chiaro il messaggio che uniti ce la faremo a vincere questo maledetto virus Covid-19 .

Eurovision 2020 diventa Europe Shine a Light

A confermare la notizia alla stampa è stato Jon Ola Sand, Supervisore esecutivo del Contest per conto dell’Ebu:

Purtroppo quest’anno non ci sarà l’Eurovision Song Contest. Al contrario, intendiamo unire l’Europa il 16 maggio con un programma televisivo in prima serata unico nel suo genere. Incoraggiamo tutte le emittenti televisive che avrebbero dovuto prendere parte all’Eurovision Song Contest di quest’anno e i membri dell’Ebu in altri Paesi, a trasmettere questo spettacolo nello spirito di unità e solidarietà.

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision , mentre al momento non c’è alcuna conferma da parte della Rai anche se si sta valutando la possibilità di programmarlo nella serata del 16 maggio 2020 , finale dell’Eurovision Song Contest.

“Vogliamo realizzare uno spettacolo che metta in luce non solo i 41 artisti che avrebbero dovuto apparire a Rotterdam, ma anche ispirare quelli a casa, e connettere così persone provenienti da tutta Europa (e oltre) in questi tempi difficili” ha precisato Sietse Bakker, produttore esecutivo della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest che è stata rimandata al prossimo anno.