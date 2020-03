Eurovision 2020 cancellato: è ufficiale la manifestazione canora non si terrà per l’emergenza sanitaria Coronavirus. Diodato avrebbe partecipato come rappresentante dell’Italia.

Eurovision Song Contest 2020 annullato: ecco perchè

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha spinto gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest ad annunciarne la cancellazione. Proprio così, per la prima volta in 64 anni dalla prima edizione, la celebre manifestazione canora è stata cancellata per via del Coronavirus.

“E con profondo dispiacere che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision 2020” con queste parole il sito ufficiale ha comunicato la cancellazione dell’evento che si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 maggio 2020 presso l’Ahoy Rotterdam di Rotterdam in Olanda. A rappresentare l’Italia quest’anno ci sarebbe stato il bravissimo Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con la sua “Fai rumore”. Niente da fare, la pandemia ha spinto gli organizzatori a fare dietrofront per preservare la salute di tutti come si legge nel comunicato:

La salute di artisti, staff, fan e visitatori, come anche la situazione in Olanda, Europa e nel mondo, è al cuore di questa decisione.

Eurovision 2020 a Rotterdam: si farà nel 2021?

Sorprende in parte la decisione degli organizzatori dell’Eurovision 2020 considerando che il Coronavirus è diventato un problema sanitario di natura mondiale con migliaia di contagi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Tutti siamo a rischio e per questo motivo non si poteva far altro che cancellare l’evento. Ecco cosa si legge sul profilo twitter della kermesse:

Nelle settimane passate abbiamo esplorato molte opzioni alternative per permettere all’Eurovision Song Contest di andare avanti. Purtroppo l’incertezza legata alla diffusione del Covid-19 in Europa – e le restrizioni messe in atto dai Governi – ha portato alla difficile decisione dell’EBU (European Broadcasting Union) di non continuare con l’evento così come programmato.

Al momento gli organizzatori stanno valutando la possibilità di riprogrammare ugualmente l’evento nella città di Rotterdam il prossimo anno, nel 2021.