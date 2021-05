Pesano ancora le accuse che i francesi hanno rivolto ai Maneskin, la celebre band romana, e in particolare a Damiano dopo la vittoria del gruppo all’Eurovision. La vittoria della band italiana, che nella lunga serata di Rotterdam ha vinto battendo Barbara Pravi che con il suo brano Voilà sembrava la favorita, non è certo andata giù ai cugini d’Oltralpe.

Tutto era già pronto per i festeggiamenti francesi, tanto che subito dopo la chiusura del collegamento con Rotterdam il canale pubblico France2 ha mandato in onda la storia della seconda classificata. Un messaggio su Twitter del presidente francese Macron ringraziava quella giovane ragazza dagli occhi neri per aver realizzato un sogno folle, quello di far brillare la Francia all’Eurovision. Comprensibile forse la delusione per una vittoria che nel paese d’Oltralpe pensavano di avere già in tasca, un po’ meno comprensibili invece le polemiche con cui la Francia ha cercato di far squalificare il gruppo italiano.

“I Maneskin sniffano” è stata la frase condivisa su Twitter quando Damiano avvicina il volto al tavolino, una frase ritwittata in fretta da molti utenti francesi per cercare di mettere in cattiva luce la band romana e provocarne la squalifica, che avrebbe inevitabilmente portato alla vittoria della super favorita Barbara Pravi.

Damiano dei Maneskin non ci sta e risponde alle accuse

Quello che era forse nato come uno scherzo su Twitter assume subito le sembianze di qualcosa di poco piacevole per il cantante dei Maneskin che non ci sta e smentisce in conferenza stampa di fare uso di stupefacenti. Ormai però le immagini sono virali, tanto da interessare anche il Ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che afferma che la questione è di competenza della commissione di deontologia, che potrebbe anche richiedere un test antidroga per i membri de gruppo.

Ognuno è innocente finché non si dimostra la sua colpevolezza, ma sembra che questa regola non valga per i Maneskin. E così Damiano David ha deciso di sottoporsi volontariamente al test, sperando così di mettere a tacere quella valanga di fango che un pubblico francese, deluso da un secondo posto, non ha esitato a gettare sulla rockband vincitrice del Festival di Sanremo prima e dell’Eurovision song contest poi.

Chissà se il test antidoping di Damiano riuscirà a mettere fine alle insinuazioni, a far stare coloro che hanno voluto infangare quella vittoria finalmente Zitti e Buoni!