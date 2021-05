Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, si susseguono le notizie sulla prossima edizione dell’evento europeo della musica.

Dalle possibili città ai conduttori, in queste giorni non si fa altro che parlare della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che come da regolamento ad organizzare la manifestazione dovrà essere la nazione vincitrice, e quindi l’Italia.

Il primo a proporre la propria candidatura alla conduzione dell’Eurovision 2022, è il conduttore delle scorse due edizioni del Festival di Sanremo Amadeus.

Eurovision 2022: la candidatura di Amadeus

In un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, Amadeus, in parte artefice del successo dei Maneskin, avendoli voluti all’ultima edizione della kermesse sanremese ha dichiarato: “Prenderei in considerazione l’offerta di condurre l’Eurovision Son Contest. È pur sempre la Champions League della musica”.

Sulla vittoria del Maneskin il conduttore de “I soliti Ignoti” ha dichiarato: “se quest’anno non ci fosse stato il Festival di Sanremo ora non saremmo qui a festeggiare la vittoria dei Maneskin in Europa. Sono felicissimo per la band”.

Su un suo ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha le idee chiare: “Non se ne parla. Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022”.

Le città più quotate e il bando per candidarsi a ospitare l’Eurovision 2022

Torino, Milano, Pesaro, Roma candidata dalla sindaca Raggi e Bologna perché riconosciuta dall’UNESCO come “Città della Musica”, sono tante le proposte sulla location che dovrà ospitare l’evento.

Mentre l’Italia festeggia e discute sulle ipotesi della città, Simona Martorelli, Head of Delegation dell’Italia all’Eurovision, ha spiegato che sarà aperto a breve un bando per ospitare l’edizione 2022. Ogni città italiana potrà candidarsi, tutte le città potranno avanzare la propria candidatura in maniera ufficiale.

I papabili conduttori

Si fanno i primi nomi anche per i papabili conduttori. Il nome più gettonato è quello di Chiara Ferragni, seguito in dalla proposta in coppia con il marito Fedez. Altro super nome è quello di Valerio Lundini, comico e conduttore televisivo della Rai. Il suo nome circolava già per la conduzione del festival di Sanremo. Nella rosa di nomi c’è anche quello di Alessandro Cattelan, seguito da quello dello youtuber italiano Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh.