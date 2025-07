Dopo 30 anni è terminato il sodalizio tra Eurosport e Sky. Dal 1 luglio 2025, i canali di Eurosport non sono più visibili sulla piattaforma satellitare. Vediamo insieme dove vederli e cosa sarà trasmesso nei mesi estivi.

Eurosport e Sky si separano dopo 30 anni: dove vedere i canali

Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211) non sono più disponibili su Sky dal 1 luglio 2025 dopo la scadenza dell’accordo con il gruppo Warner Bros-Discovery. Un sodalizio che era durato 20 anni e che permetteva a tutti gli sportivi di poter guardare sul satellitare i canali. Ma ora cosa succederà? L’offerta di Eurosport sarà visibile su altre piattaforme come Discovery+, Timvision, Prime Video Channels e DAZN.

Dal 5 luglio per esempio, gli appassionati del Tour de France potranno vedere la competizione oltre che sulla Rai anche su Eurosport, attraverso varie piattaforme di streaming. La strategia è infatti quella di privilegiare DAZN, TimVision e Prime Video Channels, il proprio servizio ott discovery+ e, in futuro, HBO Max.

La programmazione estiva di Eurosport

Come diffuso in un comunicato, in questi giorni Eurosport offre tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia Women (dal 6 al 13 luglio,) dal Tour de France Femmes (dal 26 luglio al 3 agosto) e dalla Vuelta di Spagna (sabato 23 agosto). Alle gare su strada, poi, si aggiunge lo spettacolare circuito World Series della mountain-bike.

Spazio anche al golf del PGA Tour, con FedEx St. Jude Championship, BMW Championship e TOUR Championship in rapida successione. Non possono mancare i motori con il campionato WEC dominato dalla Ferrari AF Corse – vincitrice di tutte le prove fin qui disputate, compresa la 24 Ore di Le Mans – lo Speedway e la Formula E.

E ancora il tennis con la Legends Cup firmata da Bjorn Borg e a settembre con la Laver Cup, il torneo dei continenti fra Team Europe e Team World – capitanati per la prima volta da Yannick Noah e Andre Agassi – in diretta esclusiva da San Francisco con Carlos Alcaraz e l’astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca. In attesa ovviamente che la stagione riparta con i primi due Slam, in esclusiva su Eurosport, Australian Open e Roland-Garros.