L’Europeo 2019 di Pallavolo femminile approda in diretta su Raisport +Hd, Rai2, Rai3 e Raiplay. Dopo il grandissimo successo della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile, la Rai continua la sua scommessa, peraltro già vinta, trasmettendo in diretta tutto l’Europeo 2019.

Europeo 2019 di Pallavolo femminile: dove seguirlo

Al via l’Europeo 2019 di Pallavolo femminile e anche questa volta la Rai ha deciso di seguire e raccontare in tempo reale tutto quello che accadrà sui campi. Raisport +Hd, Rai2, Rai3 e Raiplay seguiranno per intero il Campionato europeo di volley femminile 2019 che vedrà partecipare anche la Nazionale Italiana.

L’Italia, presente nel girone B, dovrà vedersela con le avversarie Belgio, Polonia, Portogallo, Slovenia e Ucraina e tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai2. Non solo, la rete diretta da Carlo Freccero trasmetterà in diretta anche le Final Six. Tutte le altre gare e partite degli altri gironi saranno visibili per intero su Raisport+Hd, di Raiplay e del web.

Ecco i numeri dell Campionato europeo di volley femminile 2019: 24 le squadre in gara, 76 le partite suddivise in 11 giornate, 4 le nazioni coinvolte Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia.

Campionato europeo di volley femminile 2019: quando inizia

Si comincia venerdì 23 agosto alle ore 14.00 con la prima sfida tra Belgio – Ucraina a Lodz trasmessa in diretta su Raisport+HD.

Tra le varie squadre in gara c’è anche la Nazionale Italiana di Pallavolo, reduce dalla qualificazione olimpica. Nessuna pressione per le azzurre pronte a replicare il successo dello scorso anno o a fare ancora meglio; un anno fa, infatti, l’Italia ha vinto l’argento mondiale di Yokohama sconfitta solo al tie-break contro la Serbia.

A raccontare le partite dell’Italia e le Final Six, che ricordiamo saranno trasmesse tutte in diretta su Rai2, saranno: Maurizio Colantoni e Francesca Piccinini, alla sua prima esperienza al microfono. Ad occuparsi, invece, del racconto delle altre partite saranno Marco Fantasia e Andrea Lucchetta.

Per tutte le partite del Campionato europeo di volley femminile 2019, sia quelle trasmesse su Rai2 che su Raisport+ HD, ci sarà un pre e post partite con i commenti a caldo di Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta in diretta dagli studi di Saxa Rubra.

Ecco i gironi dell’Europeo 2019 Pallavolo Femminile:

GIRONE A: Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Serbia, Turchia

GIRONE B: Belgio, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Ucraina

GIRONE C: Azerbaigian, Croazia, Estonia, Paesi Bassi, Romania, Ungheria

GIRONE D: Bielorussia, Germania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svizzera