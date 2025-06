Sono partiti sabato 14 giugno 2025 i Campionati europei di scherma 2025 in programma per fino a giovedì 19 giugno a Genova. Durante i Campionati europei di scherma 2025 verranno assegnati sei titoli individuali e sei titoli a squadre. Ecco tutte le informazioni: dal calendario agli orari di messa in onda.

Campionati europei di scherma 2025 a Genova: le date

Da sabato 14 a giovedì 19 giugno 2025 al via i Campionati europei di scherma 2025 ospitati quest’anno nella città di Genova. Sei giorni di gare e sfide che vedranno i migliori schermidori contendersi la vittoria di sei titoli individuali e sei titoli a squadre. 25 le pedane allestite a Genova e i riflettori dell’Italia sono tutti puntati su Martina Favaretto, schermitrice italiana, specializzata nel fioretto. La Favaretto è vincitrice di una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2024 di Parigi nel fioretto a squadre con Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo.

L’Italia è in gara ai Campionati europei di scherma 2025 con 12 medagliati Olimpici e otto esordienti. Lo scorso anno a vincere il maggior numero di medaglie è stata la Svizzera con 11 titoli di cui 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Nelle gare individuali l’attesa è tutta per Tommaso Marini, Arianna Errigo e Michele Gallo.

Europei di scherma 2025, il calendario e il programma a Genova

Ecco a seguire tutti gli appuntamenti con gli orari degli Europei di Scherma 2025 in programma a Genova:

Sabato 14 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari fioretto donne

9:00 – Fasi preliminari sciabola uomini

18:15 – Finali fioretto donne

18:15 – Finali sciabola uomini

Domenica 15 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari spada uomini

9:00 – Fasi preliminari sciabola donne

18:00 – Finali spada uomini

18:00 – Finali sciabola donne

Lunedì 16 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari spada donne

9:00 – Fasi preliminari fioretto uomini

18:00 – Finali spada donne

18:00 – Finali fioretto uomini

Martedì 17 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari fioretto donne a squadre

9:00 – Fasi preliminari sciabola uomini a squadre

15:30 – Finale terzo posto fioretto donne a squadre

15:30 – Finale terzo posto sciabola uomini a squadre

17:30 – Finale fioretto donne a squadre

17:30 – Finale sciabola uomini a squadre

Mercoledì 18 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari spada uomini a squadre

9:00 – Fasi preliminari sciabola donne a squadre

15:30 – Finale terzo posto spada uomini a squadre

15:30 – Finale terzo posto sciabola donne a squadre

17:30 – Finale spada uomini a squadre

17:30 – Finale sciabola donne a squadre

Giovedì 19 giugno 2025

9:00 – Fasi preliminari spada donne a squadre

9:00 – Fasi preliminari fioretto uomini a squadre

15:30 – Finale terzo posto spada donne a squadre

15:30 – Finale terzo posto fioretto uomini a squadre

17:30 – Finale spada donne a squadre

17:30 – Finale fioretto uomini a squadre

Dove vedere gli Europei di scherma 2025 in diretta e streaming

Infine ecco dove seguire in tv e streaming tutti gli appuntamenti degli Europei di Scherma 2025 in programma a Genova dal 14 al 19 giugno 2025. I match e le sfide dei campionati saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv e in chiaro su Rai2.