Gli Europei 2021 si inaugurano con il match Italia-Turchia allo Stadio Olimpico Roma. La cerimonia realizzata da Filmmaster Events, inizia con l’esibizione della banda della Polizia di Stato e con la voce di Andrea Bocelli.

Bellissima anche la coreografia della ballerina che vola leggiadra sullo stadio Olimpico. Fuochi d’artificio e coreografie digitali e poi finalmente le due squadre scendono in campo. Intensa anche la partecipazione del pubblico presente sugli spalti dello stadio. Presente nella tribuna autorità il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli ospiti Totti, Nesta e molti altri.

Europei 2021: Italia-Turchia: le formazioni in campo

L’Italia in campo con la maglia bianca, la Turchia invece gioca con la classica divisa rossa. Grande entusiasmo sugli spalti. Impressionante la partecipazione del pubblico sulle note dell’Inno di Mameli, si fanno sentire immediatamente i tifosi italiani presenti all’Olimpico.

L’Italia di Mancini schiera in campo il (4-3-3) con: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

La Turchia di Gunes schiera invece il (4-1-4-1) con: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Ozan Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

La previsione del gatto Achille e la sua storia

L’Italia batterà la Turchia durante la gara inaugurale, è la previsione del gatto Achille, il felino (sordo) oracolo che vive nel museo Ermitage a San Pietroburgo. La previsione arriva a poche ore dal match dell’Olimpico. Ma come avviene il pronostico? La dinamica, per chi conosce le previsioni del gatto, è nota: davanti ad Achille vengono messe due ciotole con del cibo, una con la bandiera della Turchia e l’altra dell’Italia. Il gatto ha scelto la nostra.

Il gatto Achille è diventato famoso prima durante la Confederation Cup del 2017 e poi nel Mondiale in Russia del 2018, indovinando la squadra vincente di tutte le prime quattro partite della competizione (l’esordio assoluto fu prima di Russia-Arabia). Il gatto Achille ha raccolto l’eredità di altri animali: prima di lui all’infallibile polpo Paul a Sudafrica 2010 e i panda cinesi di Brasile 2014.

Il rigore mancato a fine primo tempo e le proteste dell’Italia

A pochi secondi dalla fine del primo tempo l’Italia protesta per un nuovo fallo di mano in area della Turchia, l’arbitro lascia proseguire la partita fino a fine primo tempo.

Il match

Nei primi 45 minuti di gioco l’Italia ha mantenuto un possesso palla pari al 68% andando al tiro in ben 14 occasioni. Al minuto 53 Italia in vantaggio: bell’azione sulla destra di Berardi che entra in area e mette in mezzo un cross tesissimo, prova a intervenire Demiral che di petto mette alle spalle di Cakir.

A 66′ Raddoppia l’Italia. Ancora Berardi imbecca sul secondo palo Spinazzola, la conclusione dell’esterno della Roma impegna Cakir che respinge corto, arriva Immobile e mette a segno il gol del 2-0. 79′ il Terzo gol dell’Italia: Berardi recupera palla, la gioca a Immobile che allarga per Insigne, tiro a giro sul secondo palo che batte per la terza volta Cakir durante il match. L’Italia vince contro la Turchia 3-0.