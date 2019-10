Problemi, stasera ad Eurogames, per la squadra italiana da Catania. Nella terza puntata di questo giovedì 3 ottobre 2019, infatti, i concorrenti in gara per l’Italia sono stati costretti a fermarsi. Il motivo? Il team di partecipanti è apparso quasi subito in difficoltà perché la catapulta usata per lanciare le pepite d’ambra si è bloccata, tanto che anche Jury Chechi si è sentito in dovere di intervenire… Il risultato? Ilary Blasi ha suggerito di lanciarle con le mani ed il gioco “L’oro del Baltico” è potuto riprendere più o meno regolarmente. “Non lo voglio dire… Stiamo andando bene” le parole della conduttrice un attimo prima del ‘guasto’. Ecco il video Mediaset col momento, consultabile dal minuto 00.08 in poi.