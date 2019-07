EuroGames quando in tv: ecco svelata la data | ANTEPRIMA

Fra le novità dei palinsesti Mediaset per l’autunno 2019 vi è EuroGames. Quando andrà in onda? Ebbene tutti sono curiosi di capire come sarà il programma e cosa succederà. Dopo il suo annuncio la suspense è salita alle stelle. Noi ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ma siamo pronti a rifare il punto della situazione e a svelarvi la data di messa in onda del nuovo show.

EuroGames: tutte le anticipazioni

EuroGames, ovvero il nuovo Giochi senza frontiere, andrà in onda solo in Italia, ma, e c’è da starne certi, terrà tutti i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultima gara.

Raccontando un po’ il programma che dovrà condurre insieme ad Alvin, Ilary Blasi ha detto che si tratterà di una nuova edizione del famoso Giochi senza frontiere, o meglio di una versione 2.0 che sicuramente incuriosirà i più. Non dovremmo pertanto aspettarci una nuova edizione dello show che eravamo abituati a conoscere, ma qualcosa che, partendo dai successi ottenuti anni fa, sia evoluto nel tempo e si sia trasformato per assecondare i gusti degli spettatori più esigenti e rimanere al passo con le mode.

Nella vasta area di Cinecittà World pertanto si daranno battaglia diversi paesi europei. Fra di essi vi saranno: l’Italia, la Spagna, la Germania, la Svizzera ed infine anche la Polonia.

Chi vincerà? Questo è troppo presto per dirlo. A sorvegliare su ogni prova, però, vi saranno, come già detto: Ilary Blasi e Alvin. Quest’ultimo, dopo anni di Isola dei Famosi, ha una certa dimestichezza con i giochi in acqua, le regole e l’assegnazione dei punti finali.

EuroGames quando inizia: la data

Quando andrà in onda il programma? Ebbene i palinsesti Mediaset di settembre saranno davvero molto affollati, ma a quanto pare, a contrastare le possibili fiction in onda su Rai 1, ci sarà proprio Ilary Blasi.

Da giovedì 19 settembre, infatti, la conduttrice del GF Vip, dopo aver lasciato corona, trono e scettro ad Alfonso Signorini, debutterà con la prima puntata del nuovo programma. Chi si ritroverà contro? Quale sarà, la mattina seguente, il responso dell’Auditel?