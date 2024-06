Cresce l’attesa per la prima partita dell’Italia di Spalletti ai campionati Europei 2024. Il calcio d’inizio di EURO 2024 – Germania 2024 è fissato per venerdì 14 giugno con la prima partita del 17esimo campionato europeo di calcio in programma tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024. Ecco le date delle partite degli Azzurri.

L’Italia di Spalletti ad EURO 2024: i vincitori di Euro 2021 replicheranno?

Dopo la vittoria agli Europei del 2021, gli azzurri di Luciano Spalletti sono molto attesi ad EURO 2024. Un trionfo non semplice quest’anno con Francia, Inghilterra e Germania favorite alla vittoria finale, ma non è ancora detta l’ultima parola. Scamacca e gli altri azzurri potrebbero giocare un ruolo da outsider e puntare a superare il primo girone che li vedrà scontrarsi con Albania, Spagna e Croazia. Il primo obiettivo è superare il primo girone vincendo le partite contro le squadre del gruppo B.

La prima partita degli azzurri è prevista contro l’Albania per sabato 15 giugno 2024 dalle ore 21.00 a Dortmund. Il match sarà trasmesso in chiaro e in prima serata su Rai1. Poi l’Italia si trasferirà a Gelsenkirchen per l’attesissima sfida contro la Spagna di Luis de la Fuenta in programma giovedì 20 giugno 2024. Infine la terza ed ultima partita del giorno si svolgerà a Lipsia il 24 giugno 2024 contro la Croazia alle ore 21 su Rai1.

Italia, il calendario delle partite di calcio degli Europei 2024

L’Italia è pronta a scendere in campo agli EURO 2024 con le prime partite del girone. Tre le sfide che vedranno gli azzurri di Luciano Spalletti chiamati a conquistare dei punti importantissimi per superare il primo turno e accedere così agli ottavi di finale. Ecco le date e gli orari delle partite:

ITALIA-Albania, 15 giugno ore 21 (Dortmund) su Rai1

Spagna-ITALIA, 20 giugno ore 21 (Gelsenkirchen ) su Rai1

) Croazia-ITALIA, 24 giugno ore 21 (Lipsia) su Rai1

Qualora gli azzurri dovessero superare il primo turno, l’Italia avrebbe accesso al fase degli ottavi di finale. Ecco le date degli ottavi, quarti, semifinale e finale di EURO 2024: