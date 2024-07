Euro 2024 calendario semifinali: si entra nel vivo del campionato europeo Germania 2024 con le ultime quattro partite. Chi vincerà?

Euro 2024, le partite delle semifinali: il calendario

Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra sono le quattro squadre rimaste in lizza per conquistare il titolo di campione d’Europa di Euro 2024. I riflettori sono tutti puntati sul match Spagna – Francia, una sorta di finale anticipata con la nazionale del ct De La Fuente reduce da una vittoria in extremis contro la Germania, mentre les Blues sono alla ricerca di un gol visto che non hanno mai subito una rete durante le partite. Una sfida che si preannuncia determinante per la finale di Euro 2024 in programma all’Olympiastadion di Berlino domenica 14 luglio.

L’altra semifinale vede contrapposte Olanda contro Inghilterra: chi riuscirà a strappare il biglietto d’accesso alla finale? I Paesi Bassi sono reduci dalla vittoria contro la Turchia, mentre la nazionale inglese è riuscita a trionfare ai calci di rigore contro la Svizzera. Scopriamo il tabellone e il calendario delle semifinali di Euro 2024 e dove seguirle in tv e streaming.

Euro 2024, il tabellone e il calendario delle semifinali

Ci siamo: pochi giorni e scopriremo il nome della squadra vincitrice degli Europei 2024 – Germania 2024. Ecco il tabellone delle semifinale di Euro 2024 che vede 4 squadra in lizza per il titolo di campione d’Europa. Chi sarà? Scopriamo le date di messa in onda delle semifinali e dove seguirle in tv e streaming.

Spagna-Francia , martedì 9 luglio dalle ore 21 su Rai1

, martedì 9 luglio dalle ore 21 su Olanda-Inghilterra, mercoledì 10 luglio dalle ore 21 su Rai1

Le semifinali degli Europei di Germania 2024 sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go; gli abbonati hanno accesso a tutte le 51 partite del campionato europeo. Le semifinali saranno trasmesse in chiaro anche su Rai1, compresa la finale del 14 luglio 2024. Ricordiamo che le partite sono visibili anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.