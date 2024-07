Prosegue Euro 2024 con le partite dei quarti di finale. In gara ci sono ancora otto squadre pronte a sfidarsi per conquistare il titolo di squadra vincitrice del massimo torneo calcistico per squadre nazionali maschili europee. Ecco il tabellone completo delle partite e dove seguirle in tv e streaming.

Euro 2024, al via i quarti di finale: chi passerà il turno?

Si riaccendono i riflettori su Euro 2024 con le partite dei quarti di finale. Dopo gli ottavi di finale che hanno segnato l’uscita dell’Italia sconfitta clamorosamente dalla Svizzera, gli Europei 2024 – Germany 2024 entrano nel vivo con la fase dei quarti di finale in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024. Nella parte alta del tabellone c’è la partita Spagna–Germania che, a detta di tutti, rappresenta una sorte di finale anticipata di Euro 2024 visto che si sfidano le due favorite alla vittoria. La seconda sfida è tra Portogallo–Francia con i Blues alla ricerca di una rivincita dopo la finale di Euro 2016 vinta dalla squadra di Cristiano Ronaldo.

Nella parte bassa del cartellone ci sono: Inghilterra- Svizzera e Olanda–Turchia con la squadra di Montella è la rivelazione di questo Euro 2024.

Euro 2024, il calendario delle partite dei quarti di finale e dove seguirle in tv e streaming

Gli Europei di Calcio 2024 sono arrivati alla fase dei quarti di finale con otto squadre rimaste in gara. Si tratta di Spagna, Germania, Portogallo, Francia, Inghilterra, Svizzera, Olanda e Turchia pronte a scendere in campo per accedere alla fase delle semifinali e poi della finale di Euro 2024 in programma domenica 14 luglio 2024 alle ore 21.00 all’Olympiastadion di Berlino.

Ecco il calendario completo dei quarti di finale con le squadre in campo e gli orari:

Spagna–Germania | Stoccarda, Venerdì 5 luglio, ore 18

| Stoccarda, Venerdì 5 luglio, ore 18 Portogallo-Francia | Amburgo, Venerdì 5 luglio, ore 21

| Amburgo, Venerdì 5 luglio, ore 21 Inghilterra–Svizzera | Dusseldorf, Sabato 6 luglio, ore 18

| Dusseldorf, Sabato 6 luglio, ore 18 Olanda–Turchia | Berlino, Sabato 6 luglio, ore 21

Dove vedere i quarti di finale di Euro 2024? L’appuntamento con le partite dei quarti di finale degli Europei 2024 è sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go, ma anche in prima serata in chiaro su Rai1 e Rai2 e anche in streaming su RaiPlay.

Ecco le partite dei quarti di finale di Euro 2024 trasmesse in chiaro sulla Rai: