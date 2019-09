Da oggi, venerdì 20 settembre 2019, al via “Ettore, un caffè con” il nuovo talk branded in onda in seconda serata su Rai Due. Il programma sarà condotto da Michele Dalai, che conduce un programma simile su Rai Radio 2.

“Ettore, un caffè con”, al via la nuova esperienza di talk branded

Questa sera debutterà su Rai Due in seconda serata “Ettore, un caffè con“, nuovo programma condotto da Michele Dalai. Si tratta di un talk branded prodotta da De Longhi by Zerostories in collaborazione con Rai Pubblicità. Tale programma è finanziato da un’azienda che inserisce il proprio prodotto in modo armonico all’interno della sceneggiatura. Il talk è ispirato al programma condotto dallo stesso Dalai su Rai Radio 2 e si compone di racconti, incontri e interviste.

“Ettore, un caffè con” andrà in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai Due e saranno ben sei puntate. In ogni puntata, della durata di circa ventiquattro minuti, l’ospite della serata, proveniente dal mondo della comicità, si presta a raccontare sé stesso attraverso l’artista da cui è stato maggiormente influenzato dal punto di vista professionale e personale. In questo modo darà vita ad un doppio storytelling fatto di aneddoti e curiosità raccontate davanti ad una tazzina di caffè.

La chiacchierata si svolge nel salotto del padrone di casa, Michele Dalai, che prima di iniziare offrirà un caffè al proprio ospite. La puntata termina con l’esibizione finale, che il comico dedica al proprio Pigmalione, e con la musica del trombonista Mr. T-Bone, che dedica un tributo al personaggio ispiratore della puntata del programma condotto da Michele Dalai.

“Ettore, un caffè con” anticipazioni e ospiti

“Ettore, un caffè con” andrà in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai Due. Il programma, condotto da Michele Dalai, avrà nel corso di ogni puntata un ospite diverso. Questa la lunga rosa di ospiti del nuovo talk brandend di Rai Due e il proprio personaggio di ispirazione: