Dal 30 giugno parte su Raiuno Estate in diretta. Nella nuova edizione, Gianluca Semprini non avrà più al suo fianco Nunzia De Girolamo. Al suo fianco ci sarà infatti Greta Mauro che lascia Unomattina estate traslocando nel pomeriggio estivo di Raiuno. Il nuovo impegno è di fatto un ritorno a casa per la conduttrice, dato che nel 2021 era nel cast del programma per il segmento dedicato alle previsioni metereologiche.

“Estate in diretta”, intervista esclusiva a Greta Mauro

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Greta Mauro. La conduttrice si è detta soddisfatta: “La vivo come un’opportunità e penso che bisogna viverla così anche quando non si è più ventenni. E’ una bellissima responsabilità perché fare l’estate insieme al pubblico che ti guarda da casa e che molto spesso non può andare in vacanza è davvero molto importante. Questo è servizio pubblico. Estate in diretta è un tandem, ballerò insieme a Gianluca”.

Su Gianluca Semprini, suo collega in questa esperienza, ha dichiarato: “Con Gianluca ci conosciamo da anni, è un collega che stimo moltissimo e siamo anche molto simili caratterialmente. Abbiamo un buonissimo rapporto e sono sicura che la stessa cosa sarà sul lavoro perché abbiamo lo stesso approccio”. Greta Mauro ha preso il posto di Nunzia De Girolamo: “Ci sentiamo spesso, siamo amiche con Nunzia. Mi ha fatto un grande in bocca al lupo”.

Il nome di Greta Mauro è circolato nelle ultime settimane come papabile sostituta di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Da tempo si vocifera che la conduttrice possa lasciare il timone del programma anche se manca ancora la conferma ufficiale. Greta Mauro smentisce che ci siano stati dei contatti con Mediaset: “Non lo so, sono indiscrezioni ma non so veramente nulla. Sto in Rai, lavoro in Rai e l’anno prossimo ho il mio programma in Rai”.