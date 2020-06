Arriva su Iris la rassegna Estate ’80 con i film più rappresentativi della decade: da “Scarface” con Al Pacino a Highlander e tanti altri. Ecco tutta la programmazione completa con i titoli che hanno segnato gli anni ’80 del cinema internazionale.

Iris stasera: al via la rassegna Estate ’80

Al via da lunedì 8 giugno 2020 alle ore 21.15 su Iris la Rassegna Estate ’80 con il meglio del meglio dei film degli anni ’80. Il canale tematico Mediaset dedicato al grande cinema ha deciso di omaggiare e raccontare lo stile di vita di un’epoca: quella degli anni 80. Come sappiamo ogni decade ha le sue storie, i suoi personaggi e i suoi riferimenti culturali e quando pensiamo agli anni ’80 tante sono le pellicole che hanno fatto la storia segnando la vita, ma anche la moda e il costume degli anni a venire.

Per questo motivo Iris, disponibile al canale 11 del dtv, ha deciso di dedicare una rassegna di film agli anni ’80 in onda ogni lunedì sia in prima che in seconda serata. Il primo film in catalogo è “Scarface“, la pellicola capolavoro diretta da Brian De Palma che presto avrà un rifacimento grazie al regista Luca Guadagnino. Il film, ambientato nella Miami degli anni 80, racconta il mito del sogno americano tramite la storia di Tony Montana interpretato magistralmente da Al Pacino.

A seguire poi il film “Danko” con protagonista Arnold Schwarzenegger. Un film di natura differente, ma sempre sul filone americano visto che racconta eventi storico-politici che hanno segnato la storia come è stata per esempio La guerra fredda.

Estate 80 su Iris: tutti i film

La rassegna Estate ’80 di Iris proseguirà poi con “Highlander“, un altro film simbolo di quegli anni con protagonista Christopher Lambert. Una pellicola che ha fatto sognare milioni di persone nel mondo grazie anche ad una colonna sonora composta da brani storici come “Who wants to live forever” e “Princess of the Universe” dei Queen.

A completare la rassegna cinematografica anche dei film considerati dei veri e propri cult della decade ’80 come: “Breakfast Club“, i mitici “The Blues Brothers“, “Howard e il destino del Mondo” e “I Goonies“, il film diretto da Richard Donner che proprio quest’anno ha compiuto 35 anni. Una pellicola che è stata fonte di ispirazione per tantissimi registi come Steven Spielberg, ma anche per i creatori della serie cult “Stranger Things”.

L’appuntamento con Rassegna ’80 è su IRIS da lunedì 8 giugno 2020!