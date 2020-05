Luca Guadagnino regista di “Chiamami col tuo nome” e “Suspiria”, realizzerà una nuova versione di “Scarface” dopo quelle dirette da Howard Hawks nel 1932 e Brian de Palma nell’83 (scritto da Oliver Stone). Con gli indimenticabili Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Luca Guadagnino farà il remake di Scarface, film cult del 1983 con Al Pacino e Michelle Pfeiffer

Ammettiamolo, chi non ricorda il personaggio Tony Montana, interpretato da uno straordinario Al Pacino? Fiumi di cocaina, violenza a iosa e mille situazioni borderline sono state i leitmotiv del film che riscosse un successo eccezionale.

Ora in questa impresa ambiziosa si sta cimentando il regista Luca Guadagnino che realizzerà il remake, anzi reboot, di Scarface su uno script dei fratelli Coen.

Sicuramente un compito non semplice rilanciare un film immortale che ha consegnato al mondo una delle interpretazioni più riuscite di Al Pacino. A riferire l’ufficiosità della notizia, perché ancora non ci sono attestazioni ufficiali, è Vanity Fair, e pare che le trattative tra il regista e la Universal, casa di produzione, siano ben avviate.

Una impresa ambiziosa e difficile per il regista Luca Guadagnino

Una bella gatta da pelare per il regista cercare di realizzare le situazioni e le scene scabrose del film realizzato nell’83 da De Palma. Ma del resto Guadagnino è abituato a prendere in mano opere immortali e trasformarle seconda la sua visione. Sicuramente Scarface è come dire una roba da maneggiare con cura e non si può lasciare nulla al caso o all’improvvisazione.

Ma come dicevamo, Guadagnino ha già fatto altri remake, come Suspiria, di Dario Argento, dove l’operazione è riuscita alla perfezione e dunque Scarface, nonostante è un prodotto da osservare da lontano con rispetto, crediamo che la realizzazione anche se difficile, darà i suoi bei frutti.

Luca Guadagnino dirigerà il remake di “Scarface”: chi saranno gli attori?

Ovviamente il progetto è ancora in embrione per cui non si conoscono molti dettagli: ad esempio non sappiamo chi saranno gli attori e a chi andrà il prestigioso ruolo che fu di Al Pacino. Sappiamo solo che Il film sarà prodotto dalla Universal Pictures e Guadagnino lavorerà su una sceneggiatura scritta dai fratelli Coen.

La trama di Scarface di Brian de Palma del 1983

Il film del 1983 è il remake dell’omonimo lungometraggio del 1932 diretto da Howard Hawks. A differenza dell’originale ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo, in questo film l’azione si svolge nella Miami degli anni ottanta, allora centro di un considerevole traffico di droga.

Insomma, Guadagnino dopo aver vinto l’Oscar nel 2018 con la pellicola Chiamami col tuo nome per la miglior sceneggiatura originale si cimenta i questo nuovo progetto. Ci aspettiamo grandi cose e scene mozzafiato come nello stile del film di Brian De Palma. Chi ha dimenticato le “prodezze” di Tony Montana quando brandisce una mitragliatrice e fa fuoco all’impazzata? O la famosa scena della sega elettrica in cui Montana mozza una gamba ad un cubano?