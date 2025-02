Rose Villain al Festival di Sanremo 2025 ha stupito tutti con un vestito rosso aderente mentre ha sceso le scale del teatro Ariston. Giusto un momento prima che la cantante iniziasse la sua esibizione, dalla sala si è sentita una tipica espressione in napoletano. Ma che cosa significa ‘Si na pret‘ detto a Rose Villain? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2025, Rose Villain e l’apprezzamento dal pubblico con ‘Si na pret’

Non solo canzoni e look stravaganti. La prima serata del Festival di Sanremo 2025, in onda su Rai1 martedì 11 febbraio, ha visto un omaggio a Ezio Bosso e un video di Papa Francesco per la pace. Tra gli ospiti (Jovanotti) e i co-conduttori (Gerry Scotti e Antonella Clerici) mentre a esibirsi sono stati i cantanti che hanno scelto outfit particolari.

Se gli uomini hanno optato per lo smooking (chi ha petto nudo e chi con un colore eccentrico), le donne hanno preferito il nero. Rose Villain ha invece scelto un vestito aderente di colore rosso aggiudicandosi anche 10 punti di bonus al Fantasanremo. Prima di cantare il suo brano dal titolo ‘Fuorilegge‘, dal pubblico si è sentito un uomo urlare qualcosa. Il filmato, ritagliato ad arte, è diventato subito virale sui social.

Ma cosa significa ‘Si na pret’ detto a Rose Villain? L’espressione, tipicamente napoletana, in genere viene riferita ad una bella donna-ragazza formosa. Un complimento ‘caloroso’ che vuol dire che una giovane è dura come la pietra, cioè molto affascinante e attraente.

A chi può pensare che sia un termine maschilista o sessista, è bastata la risposta della cantante che ha sorriso appena sentita la frase.

Chi è Rose Villain

Rosa Luini, vero nome di Rose Villain, è nata a Milano il 20 luglio 1989. Suo padre è l’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano.

Lo scorso anno la giovane ha partecipato a Sanremo con ‘Click boom’ ed è stata giudice del talent show Nuova Scena, insieme a Fabri Fibra e Geolier. L’artista nel 2022 si è sposata a New York con il produttore discografico Andrea Ferrara, in arte Sixpm.