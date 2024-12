Addie è una chiropratica di New York che qualche tempo prima di Natale viene lasciata dal suo storico fidanzato e scopre con amara sorpresa come questi sia pronto a sposarsi quasi subito con la sua nuova compagna. Proprio in quel periodo così convulso riceve casualmente un messaggio da un numero sconosciuto e iniziando a chattare scopre che appartiene a Maybel, un’anziana donna residente in una cittadina del Vermont. Le due si tengono in contatto al punto che quando scopre che Addie trascorrerà le feste da sola (il padre e il fratello vivono ormai in Australia), Maybel decide di invitarla per il 25 dicembre.

In realtà in Era solo un messaggio prima di Natale l’ospitante ha un duplice interesse, in quanto spera di “accasare” il primogenito James, che si trova spesso all’estero per lavoro. Quando Addie e James si incontrano tra loro scatta un reciproco colpo di fulmine, ma entrambi hanno paura di dichiarare i propri sentimenti e con lo scorrere dei mesi la potenziale relazione resta soltanto in uno stallo ipotetico…

Era soltanto un messaggio prima di Natale – Tempo al tempo, la recensione del film

I puntini di sospensione nella sinossi appena esposta non sono di certo casuali, in quanto anche lo spettatore meno smaliziato intuirà come andranno a finire le cose, nella più classica delle rom-com a sfondo natalizio. Già la canzoncina a tema e la neve che cade perenne sui titoli di testa fa presagire ciò che andremo ad assistere nel corso dell’ora e venti di visione successiva, che si affida ad atmosfere zuccherate e mielose peculiarmente consolidate nella società d’Oltreoceano.

Dio, patria e famiglia sembrano rimarcarsi più volte in questo racconto dove i protagonisti recitano una preghiera prima di ogni pasto, dove i figli degli anziani sono in missione per l’esercito di zio Sam all’estero e in cui il tacchino è una tradizione apparentemente irrinunciabile per quei giorni di festa. Stereotipi a stelle e strisce conditi e straconditi, ad uso e consumo di un pubblico senza troppe pretese.

Un amore sotto l’albero

Era solo un messaggio prima di Natale farà naturalmente penare i due innamorati, che prima di poter coronare quell’amore che tutti avevano capito tranne loro dovranno far fronte a paure e insicurezze, con il racconto che si espande di fatto su ben tre anni, con le fasi chiave dei vari dicembre che si alternano nel corso della sempre più frastagliata narrazione, lasciando ovviamente tutto il resto fuori campo. Tra inverosimiglianze – i bambini che nel corso del tempo rimangono identici, ma non solo loro – e forzature, si prepara naturalmente il banchetto ideale per quel lieto fine che nemmeno il più scettico avrebbe potuto escludere per i protagonisti.

Un cast accessorio, con tanto di parallela love-story âgée, segue a stretto fiato il percorso dei personaggi principali, che possono almeno contare sulla palpabile alchimia tra Merritt Patterson e Trevor Donovan, belli e simpatici al punto giusto per nascondere parzialmente il forte impatto retorico di un’operazione strettamente alimentare.

Conclusioni finali

Ha conquistato la top 10 dei titoli più visti su Netflix, seguendo la scia delle numerose produzioni natalizie recentemente sbarcate sulla piattaforma. Era solo un messaggio prima di Natale è forse una delle più classiche, così impregnata di retorica a tema e radicata di peso in un immaginario yankee da risultare stucchevole quando non sguaiatamente gratuita.

Un romanticismo a buon mercato che può almeno contare sulla buona sintonia tra i due interpreti principali è tra i pochi punti positivi di una narrazione altrimenti forzata e ricca di inverosimiglianze, dove le tradizioni e l’amore ad ogni costo opprimono e monopolizzano ottanta minuti di visione, accompagnandoci non in uno, ma in ben tre 25 dicembre che fanno da sfondo alla love-story in lenta, ma inesorabile, evoluzione tra i due inutilmente timidi protagonisti.