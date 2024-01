Una serata all’insegna della risata, ma anche della riflessione con lo show “Enricomincio da me” di Enrico Brignano trasmesso su Rai2. Ecco le anticipazioni.

Enrico Brignano su Rai2 con uno dei suoi spettacoli “Enricomincio da me”

Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata su Rai2 con “Enricomincio da me“, lo show con protagonista Enrico Brignano. Uno show che si presenta come una domanda che l’attore e comico pone a se stesso. Enrico Brignano si chiede se ciò che è diventato sia stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna e per tentare di capire, fa un viaggio nel tempo e nello spazio. Una domanda, un interrogativo è posto al centro dell’interno spettacolo ideato e realizzato dall’artista romano. è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna?

Per capire cosa l’ha portato ad oggi, Brignano è protagonista di un viaggio nel tempo e nello spazio, ritrovando vecchie conoscenze, brani storici della sua comicità, ma anche strane figure e bivi che lo porteranno a cambiare strada e direzione. Non mancheranno i pezzi forti che l’hanno reso uno dei comici, cabarettisti e showman più amati ed apprezzati del panorama artistico italiano.

Enrico Brignano, un viaggio tra passato e presente in “Enricomincio da me”

Uno show speciale quello realizzato da Enrico Brigano che, dopo aver passato a setaccio tutta la sua lunga e straordinaria carriera, cercherà di destreggiarsi di fronte al critico più esigente della sua vita: non sua madre, ma sé stesso. Durante questo lungo viaggio tra passato e presente, il comico e cabarettista non sarà da solo. Sul palcoscenico, infatti, ci saranno acrobati accompagnati da musiche oniriche con scene e ambientazioni davvero magiche.

“Enricomincio da me” è scritto da Enrico Brignano, Mario Scaletta, Manuela D’Angelo, Riccardo Cassini, Luciano Federico. Regia di Stefano Vicario. Delegato Rai Valeria Destefanis, distribuito da Ruvido Produzioni s.r.l.