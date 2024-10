Lunedì 7 ottobre 2024, il noto conduttore tv Enrico Papi inizierà una nuova avventura, questa volta non si tratta di un novo programma televisivo ma bensì di un nuovo programma radiofonico. Il celebre volto del gruppo televisivo di Cologno Monzese Mediaset sbarca infatti su Radio 105, emittente radiofonica che fa parte del gruppo RadioMediaset. Enrico Papi condurrà infatti insieme a Lodovica Comello il nuovo programma dal titolo “Gli Squizzati di 105”.

Conduttore tv tra i più amati, Enrico Papi, insieme a Lodovica Comello sarà alla guida del nuovo programma radiofonico dal titolo “Gli Squizzati di 105”, in onda su Radio 105 e su Radio 105 Tv (visibile sul canale 66 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Il nuovo format radiofonico di Radio 105

“Gli Squizzati di 105” sarà un vero e proprio quiz, il primo per Radio 105. In ogni puntata i due conduttori, Enrico Papi e Lodovica Comello, sceglieranno un argomento dal quale prenderanno spunto tutte le domande: attraverso un crescendo di confronti a due, si giungerà alla manche finale durante la quale il concorrente rimasto in gara giocherà per aggiudicarsi il super premio finale di 1500 euro in gettoni d’oro. “Gli Squizzati di 105” sarà un concentrato della musica migliore e dell’intrattenimento leggero di cui Enrico Papi è maestro.

Chi è Enrico Papi?

Enrico Papi, nasce a Roma, il 3 giugno 1965. Conduttore e autore televisivo, esordisce in Rai alla fine degli anni ottanta. Durane la sua carriera televisiva, passa a Mediaset a metà degli anni novanta ed è uno dei volti storici di Italia 1, emittente per la quale ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Nella seconda metà degli anni duemiladieci è approdato a Sky Italia, per poi far ritorno a Mediaset all’inizio degli anni duemilaventi.