Enrico Montesano a Live non è la D’Urso parla della polemica sulle mascherine e sul Covid e precisa chiaramente la sua posizione: “la mascherina dovrebbe fermare la nostra nuvola di umidità, quindi non è che se c’è del virus nell’aria non lo respiri. La uso quando entro nei negozi, quando ho gente vicino, ma quando sto per strada da solo dall’altra parte del marciapiede non la indosso“.

Sul finale poi la stoccata alla sua città: “Roma non è in grado, non ci sono i mezzi. Noi nel Lazio ci abbiamo le mascherine, quelle che ha ordinato la Regione Lazio alla ditta di lampadine, 11 milioni abbiamo speso. La pandemia non è uno spettacolo, diamo le notizie nel senso giusto, non terrorizziamo le persone, dobbiamo essere responsabili, un pò di buon senso. Quando incontro una persona faccio un metro e scarto di un metro. Dateci notizie, se no l’angoscia e la paura ci uccidono dentro“.