Un nuovo programma in arrivo per Enrica Bonaccorti nei palinsesti televisivi 2019/2020: si tratta di “Ho qualcosa da dirti” in partenza a settembre su TV8.

Enrica Bonaccorti con “Ho qualcosa da dirti” su TV8

Grandi novità per TV8 che per la stagione televisiva 2019/2020 ha puntato su un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Enrica Bonaccorti che dal prossimo settembre torna alla guida di un programma dal titolo “Ho qualcosa da dirti“. Non è ancora stata ufficializzata la data di partenza, ma il nuovo programma di emotainment andrà in onda nella fascia pomeridiana di TV8.

Stando al nome del programma, “Ho qualcosa da dirti” vedrà la Bonaccorti confrontarsi con storie di grandi e piccoli segreti svelati dai singoli protagonisti di puntata. Si tratta di persone che si sono tenute dentro per anni un segreto e che finalmente hanno trovato il coraggio di raccontarlo alla persona interessata. Protagonisti saranno familiari, ma anche amici e coppie dove uno dei partner non è mai riuscito a trovare il coraggio di confessare qualcosa al proprio amato.

Chiunque volesse raccontare un segreto oppure vorrebbe confessare qualcosa di mai detto ad un familiare, amico o partner, è possibile contattare la redazione del programma “Ho qualcosa da dirti” attualmente al lavoro nella ricerca di storie e protagonisti. Per farlo è necessario contattare la redazione al numero 3914173072 oppure via mail a [email protected].

Enrica Bonaccorti conduttrice per TV 8

“Ho qualcosa da dirti” segna il ritorno in tv di Enrica Bonaccorti nelle vesti di conduttrice. Dopo anni trascorsi tra ospitate varie e come opinionista, la Bonaccorti recentemente è tornata in video anche su Rai3 come voce narrante del programma “Il corpo dell’amore“. Un’esperienza che per la conduttrice è stata positiva come ha raccontato a Blogo:

A me piace molto mettere a frutto tutta una vita, ben 50 anni di lavoro, la mia popolarità e, spero, la mia attendibilità al servizio di cose buone come questa. Sono tanti anni che mi occupo di disabilità, non è possibile che cittadini assolutamente come noi siano così ostacolati. Siamo noi che portiamo loro l’handicap. Loro sono disabili, non portatori di handicap.