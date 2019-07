Ennio Morricone ha salutato il pubblico con una serie di concerti d’addio “The Final Concert“. 6 concerti – evento che ha visto la leggenda vivente concludere la sua straordinaria carriera in due location d’eccezione: l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla di Roma. Il concerto d’addio sarà trasmesso anche in prima serata su Rai: ecco quando.

Ennio Morricone concerti: l’addio alle scene su Rai1

I concerti d’addio “The Final Concert” del Maestro Morricone arrivano in tv. Sabato 21 settembre 2019 appuntamento in prima serata su Rai1 con la serata evento “Ennio Morricone – The Final Concert“. Si tratta del tour finale e celebrativo di 60 anni di carriera che ha visto il direttore d’orchestre e compositore salutare il pubblico italiano con sei imperdibile concerti tra l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla di Roma.

Questi sei concerti arrivano dopo “60 Years of Music”, il tour mondiale che ha visto Morricone impegnato in giro per il mondo con 50 concerti sold out in ben 35 città europee. Ad accoglierlo più di 650mila persone pronte a salutare un mito vivente della musica italiana.

All’età di 90 anni, Morricone ha deciso di salutare il suo amato pubblico e di godersi una meritata pensione:

Mi sento privilegiato ed emozionato a festeggiare il mio 90° compleanno così in salute. E’ una benedizione poter ancora dirigere i miei concerti in tante meravigliose città europee e sono grato per la generosità che il mio pubblico continua a dimostrarmi.

Ennio Morricone colonne sonore: da “Il buono, il brutto e il cattivo” a “Nuovo Cinema Paradiso”

“The Final Concert” di Ennio Morricone è un’occasione davvero speciale per ascoltare il repertorio di un mito vivente della musica italiana. Durante i sei concerti – evento, il Maestro ha portato in scena spettacoli sempre differenti puntando su scaletta diverse a seconda della serata.

Il concerto del direttore d’orchestra si preannuncia un lungo viaggio alla scoperta delle sue opere che hanno fatto da colonna sonora a film che hanno segnato la storia del cinema italiano. Dai film western di Sergio Leone, uno su tutti “Il buono, il brutto e il cattivo” fino alla emozionante “Nuovo Cinema Paradiso”. Questo e tanto altro nei concerti d’addio di una leggenda vivente del panorama musicale italiano.