Una brutta sorpresa attende Kemal Soydere nel corso delle puntate autunnali Endless Love (Kara Sevda). L’uomo finirà di nuovo dietro le sbarre, e in tutto ciò avrà ovviamente un ruolo determinante il perfido Emir Kozcuoğlu.

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal “rapisce” Deniz

La storyline prenderà il via nel momento in cui – grazie alla prova del DNA – Soydere scoprirà che Deniz è sua figlia. Dopo aver riversato il suo risentimento su Nihan, che tacendogli la verità gli avrà impedito di avere un ruolo fondamentale nella vita della piccola, Soydere capirà che la donna gli ha tenuta nascosta la verità solo per proteggere la bambina.

Nihan e Kemal si metteranno d’accordo per inscenare un “finto rapimento” di Deniz, consapevoli del fatto che Emir rappresenti un pericolo per la piccola. Kemal “sequestrerà” Deniz e la porterà a casa di Fehime e Hüseyin, che si prenderanno cura di lei.

Kemal nei guai nelle prossime puntate Endless Love

Qualcosa andrà storto nel piano di Kemal e Nihan, e a mettere loro i bastoni tra le ruote saranno Asu e Banu Akmeriç, da tempo spia in casa Soydere per conto di Emir.

Banu non esiterà a mettere un localizzatore nella borsa di Fehime, ma verrà scoperta dal marito Tarik che – irritato per le continue prese in giro della moglie – la obbligherà a partecipare alla contromossa ordita da Kemal per far sì che Hüseyin e Fehime riescano a scappare con Deniz.

Tuttavia i piani di Kemal subiranno un nuovo intoppo, dovuto stavolta a una sua svista. Soydere darà infatti alla bimba una fragola, innescando così una reazione allergica nella piccola che lo obbligherà a correre in ospedale con Nihan.

Grazie ai suoi contatti, Emir non tarderà a sapere che una coppia ha portato una neonata in ospedale, e scoprire che si tratta proprio di Kemal, Nihan e Deniz. A quel punto Kozcuoğlu darà il via a una contromossa che porterà all’arresto di Kemal, con l’accusa di rapimento di minore.

Endless Love, spoiler turchi: Kemal arrestato

Seguendo gli accordi presi in precedenza con Kemal, Tarik farà piazzare di nuovo il localizzatore nella borsa di Fehime da Banu. La donna salirà su un taxi con Hüseyin e – a metà tragitto – i signori Soydere cambieranno vettura, lasciando la borsa. Al loro posto salirà una coppia che avrà le loro stesse sembianze.

Sicuri che nessuno li stia più seguendo, Fehime e Hüseyin raggiungeranno Kemal nel luogo indicato per portare via Deniz. Lo scambio di persone non sarà però sfuggito a Emir, che potrà contare sulla complicità di Asu. L’uomo riuscirà così a raggiungere Kemal, Hüseyin e Fehime insieme alla polizia. Hakan Demirtas porterà tutti e tre in commissariato con l’accusa di rapimento.

Anche Nihan assisterà all’arresto, dato che Emir la porterà con sé per dimostrarle – ancora una volta – che alla fine lui vince sempre e che non le conviene sfidarlo.

Dopo un breve interrogatorio Fehime e Hüseyin verranno rilasciati, mentre per Kemal si apriranno nuovamente le porte del carcere.